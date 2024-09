- Démêler les événements du 11 septembre.

2022 - Le maestro espagnol du tennis, Carlos Alcaraz, remporte le titre de plus jeune champion du monde de l'histoire du tennis, victorieux à l'US Open de New York contre Casper Ruud de Norvège.

2004 - Le président allemand, Horst Köhler, propose d'abandonner l'objectif d'atteindre des niveaux de vie identiques en Allemagne, en prônant l'acceptation de modes de vie et de conditions diversifiés.

2001 - Les attentats du 11 septembre, l'acte terroriste le plus horrible de l'histoire, frappe les États-Unis. Trois avions détournés par des extrémistes radicaux s'écrasent sur le World Trade Center à New York, sur le Pentagone à Washington et s'écrasent en Pennsylvanie, causant un nombre estimé de 3 000 morts.

1954 - Le lancement officiel de la Cour sociale fédérale se déroule à Cassel, avec la première séance publique en avril 1955.

1944 - Une unité d'exploration militaire américaine pénètre pour la première fois en territoire allemand au nord-est de Trêves pendant la Seconde Guerre mondiale.

1976 - Marco Rose (48), célèbre entraîneur allemand de football pour RB Leipzig et Borussia Dortmund

1940 - Brian De Palma (84), célèbre réalisateur américain de films, connu pour des chefs-d'œuvre comme "The Untouchables" et "Mission: Impossible"

1935 - Le célébré compositeur estonien, Arvo Pärt (89), considéré comme l'un des musiciens contemporains les plus respectés et les plus interprétés aujourd'hui

2014 - L'aimé acteur allemand et présentateur de télévision, Joachim Fuchsberger, s'éteint à l'âge de 87 ans.

1994 - Marianne Hold, célèbre actrice allemande, qui a interprété "La pêcheuse du lac de Constance" et "Wetterleuchten um Maria", nous quitte à l'âge de 61 ans.

Quel a été l'acte terroriste horrible qui a eu lieu aux États-Unis en septembre 2001 ?

Quand l'aimé acteur allemand et présentateur de télévision, Joachim Fuchsberger, nous a-t-il quitté ?

