Démêler le mystère des "talahons" dans la sphère TikTok

L'un des candidats pour la Phrase de l'Année des Jeunes est "Talahon". Il fait référence à de jeunes hommes qui propagent l'image de faux sacs à main de créateurs et de chaînes en or sur les réseaux sociaux. Il est conseillé d'éviter les généralisations.

Ces jeunes hommes, souvent d'origine migratoire, arborent des vêtements de créateurs faux et errent dans les centres-villes avec un sac banane, un survêtement et une chaîne en or. Certains tiennent également des propos dépassés sur les femmes. C'est le stéréotype. Actuellement, ces soi-disant Talahons font sensation et suscitent occasionnellement des débats provocateurs sur la migration et la culture jeunesse sur les réseaux sociaux.

Le terme a été proposé pour la Phrase de l'Année des Jeunes et attire encore plus l'attention. Mais que représente-t-il exactement - et pourquoi le terme peut-il être problématique ? Initialement, le terme est censé venir de l'arabe, selon l'éditeur Langenscheidt, qui décerne la Phrase de l'Année des Jeunes chaque année. "Tahal lahon" signifie "viens ici" et est censé être utilisé pour les personnes ayant des caractéristiques ou un comportement stéréotypés.

Un titre de rap devient viral

Sur TikTok ou Instagram, en particulier les jeunes se présentent comme le soi-disant Talahon typique, par exemple avec une casquette Gucci et les côtés rasés ("côtés à zéro"). Dans d'autres publications, certains expriment leurs vues sur les femmes, comme interdire à leur petite amie potentielle d'aller seule à la piscine. Ces publications sont souvent accompagnées de la chanson "TA3AL LAHON" du rappeur Hassan. Il a sorti le titre ("Je vais te planter, je suis le patron") en 2022, et la vidéo musicale clarifie que les paroles sont fictives et que la vidéo est à des fins de divertissement uniquement. Maintenant, la chanson devient populaire sur les réseaux sociaux.

De plus, une succursale d'Edeka en Basse-Saxe avait autrefois une étagère marquée "Talahon", remplie de produits tendance comme des sodas ou des barres chocolatées également trouvées dans les distributeurs automatiques. Cependant, en raison de discussions controversées sur le terme, le magasin a décidé de retirer l'enseigne au-dessus de l'étagère.

"Il n'y a pas un seul Talahon"

"Il n'y a pas un seul Talahon. Finalement, c'est un phénomène très diversifié et pas uniforme", déclare la sociologue Gabriele Rohmann, co-directrice de l'Archive des Cultures Jeunesse à Berlin. Toutes les vidéos Talahon ne sont pas authentiques. Beaucoup d'entre elles traitent le sujet de manière satirique. Un utilisateur, par exemple, se comporte comme un médecin qui se comporte comme un Talahon. D'autres utilisent leurs vidéos pour tenir la société en quelque sorte devant le miroir.

Cependant, Rohmann souligne que "certains l'adoptent, et des vues misogynes jouent parfois un rôle, ce qui est problématique. Ces jeunes gens doivent être montrés les limites et leur dire : 'Arrête. Ce n'est pas comme ça qu'on fait,' et travailler avec eux pour questionner et abandonner ces attitudes et comportements".

Le style Talahon, selon Rohmann, n'est pas nouveau. Il a simplement gagné plus de visibilité grâce à la popularité de la chanson de Hassan, même chez les utilisateurs féminins qui se montrent comme l'équivalent féminin - les Talahinas. Pour Rohmann, c'est comme un "jeu entre garçons et filles" qui peut être observé dans diverses cultures jeunesse.

Mais tout le monde n'approuve pas la tendance. Au contraire, elle sert de combustible pour des commentaires populistes de droite ou racistes. Rohmann met en garde contre les généralisations. Il faut considérer chaque cas individuellement et y regarder de près. "C'est basically la même chose qu'avec le rap gangster, qui est rapidement et facilement condamné d'une manière globale, bien qu'il y ait aussi diverses nuances et interprétations là-bas".

Les processus de stigmatisation ont été en cours depuis longtemps, selon l'expert. "La 'Nouvelle Droite' se concentre sur ces jeunes étant, selon eux, un synonyme d'intégration ratée, et généralement tout est une catastrophe". Les clichés et les préjugés ont été là depuis de nombreuses années, comme on peut le voir dans les discussions entourant les événements du Nouvel An 2015 à Cologne.

Le terme "Nouvelle Droite" décrit une scène qui prône un État ethniquelement homogène avec des tendances autoritaires, tout en se distanciant des groupes de droite qui font référence au nazisme. Les personnes de cette scène et leurs partis affiliés utilisent de telles tendances pour renforcer leurs propres discours. "C'est une situation très dangerous car cette stigmatisation n'est pas justifiée", dit Rohmann. "De plus, cela conduit les jeunes ayant des antécédents migratoires ou perçus comme tels à se sentir exclus par la droite, ce qui peut parfois conduire à des réactions agressives".

Les mots controversés dans le slang des jeunes ont toujours existé

La maison d'édition Langenscheidt suit également ces discussions, selon leurs propres déclarations. Les adolescents ont souvent proposé "Talahon" pour la liste des mots des jeunes. Cela montre à quel point le slang des jeunes et ses significations et utilisations peuvent se développer rapidement et dynamiquement. Il a toujours contenu des mots positifs, négatifs et controversés.

"L'interprétation et l'utilisation du mot ne sont pas encore claires ou définitives, donc nous considérons que c'est un bon exemple de slang jeunesse vivant, même si son utilisation est ambiguë et pas toujours positive", déclare l'éditeur. Si l'utilisation se développe clairement vers la stigmatisation et la diffamation à l'avenir, ils se réservent le droit de le retirer. Le retirer maintenant alimenterait l'accusation de censure. Ils ont décidé de soutenir le débat prévu. Le mot jeunesse doit être un reflet de l'époque, ont-ils ajouté.

Actuellement, parmi les dix candidats actuels, vous pouvez voter pour les 3 premiers. Le vote final aura lieu parmi les finalistes jusqu'au 8 octobre. Le mot gagnant sera ensuite annoncé à la Foire du Livre de Francfort.

Le terme "Talahon" a ses racines dans la langue arabe, selon Langenscheidt Verlag, et son utilisation dans le langage des jeunes est un sujet de débat en linguistique. Sa signification et son utilisation sont encore en évolution, et certains estiment qu'il reflète la culture des jeunes contemporains, tandis que d'autres soutiennent qu'il renforce les stéréotypes négatifs.

Lire aussi: