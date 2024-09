- Démarré en septembre, le premier documentaire auto-produit par ce cinéaste est maintenant prêt.

Daniela "Danni" Buchner (46 ans), ancienne résidente de Majorque et mère de cinq enfants, va faire ses débuts dans sa première série documentaire sur RTLzwei. La série, intitulée "Chaos familial sous les palmiers : les épreuves des Buchner", sera diffusée tous les mercredis à 20h15 à partir du 25 septembre, avec quatre épisodes prévus au départ.

Veuve de la star de la téléréalité Jens Buchner (1969-2018), Danni offrira aux téléspectateurs un aperçu personnel de sa vie de famille tumultueuse. La série explorera des thèmes tels que le déménagement de ses filles aînées Joelina (24 ans) et Jada (19 ans), et les jumeaux Jenna et Diego (8 ans) qui sont constamment trimballés d'un rendez-vous à l'autre. Les caméras captureront également la recherche d'un logement plus petit de la famille. "La puissante Danni révèle comment elle jongle entre la maternité et les affaires, et les obstacles qu'elle rencontre en chemin", a teasé RTLzwei.

Neuf ans de Daniela Buchner à la télévision

La notoriété de Daniela Buchner a explosé lorsqu'elle a commencé une relation avec Jens Buchner en 2015. La mère de trois enfants a rencontré l'expatrié dynamique de Majorque lors d'un festival urbain à Delmenhorst où il se produisait. Six mois plus tard, elle a déménagé avec ses enfants à Cala Millor et est apparue dans le documentaire VOX "Adieu l'Allemagne". En 2016, le couple a accueilli des jumeaux, et ils se sont mariés en juin 2017. Ils ont également participé à l'émission de télé-réalité "Summer House Stars - Reality Star Couples' Battle" en 2018, mais malheureusement, Jens Buchner est décédé de cancer du poumon quelques mois plus tard en novembre de la même année.

Depuis, Danni Buchner a participé à de nombreux autres shows. En 2020, elle a concouru dans "Jungle Camp" de RTL, suivi de "Celebrity Big Brother" en 2021 et "Great Celebrity Punishments" en 2023. Cette année seule

Lire aussi: