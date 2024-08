- Démarre au Festival international du film de San Sebastian

Acteur Johnny Depp (61), connu pour sa filmographie étendue, n'a dirigé que deux films au cours de sa carrière. Après son premier film "The Brave" en 1997, qui n'a pas été très apprécié, il a maintenant terminé "Modi", un biopic sur le célèbre peintre Amedeo Modigliani (1884-1920). Comme annoncé sur le site du festival, "Modi" fera sa première mondiale au 72ème Festival international du film de San Sebastián.

Le film, intitulé "Modi - Three Days in the Whirlwind of Madness", sera projeté hors compétition à San Sebastián. Le réalisateur Depp a été honoré du prix Donostia pour ses réalisations de carrière dans la ville côtière du Pays Basque en 2021. L'histoire tourne autour de "l'art, l'amour et le rejet", comme décrit dans le synopsis du film. Le réalisateur explore la vie chaotique de Modigliani à travers une période de trois jours à Paris pendant la Première Guerre mondiale, alors que l'artiste se débat avec le doute sur son art et envisage de se retirer. Ses amis et associés essayent de le décourager.

L'acteur italien Riccardo Scamarcio (44) tient le rôle principal. Al Pacino (84), qui a aidé à faire aboutir le projet de film auprès de Depp, joue également le rôle de Maurice Gangnat (1856-1924), collectionneur d'art français. Stephen Graham (51) incarne le marchand d'art Leopold Zborowski (1889-1932) dans le film. "Modi" n'a pas encore de date de sortie en Allemagne, mais le festival de film à San Sebastián est prévu pour cette année, du 20 au 28 septembre.

