"Démarrage prometteur": la Maison Blanche montre de l'espoir dans les pourparlers de cessez-le-feu

À la lumière d'un nouveau cycle de négociations sur un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et la libération des otages détenus sur place, Washington a exprimé son optimisme. Le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, John Kirby, a décrit les pourparlers, qui ont repris jeudi à Doha, la capitale du Qatar, comme étant "prometteurs". Cependant, il n'attend pas de résolution rapide.

"Il reste encore beaucoup de travail à faire", a déclaré Kirby. "Compte tenu de la complexité de l'accord, nous ne nous attendons pas à conclure une entente aujourd'hui." Il prévoit que les pourparlers à Doha se poursuivront vendredi.

"Les obstacles restants peuvent être surmontés", a ajouté Kirby. "Les otages doivent être libérés, nous avons besoin d'un soulagement pour la population civile palestinienne dans la bande de Gaza, de la sécurité pour Israël et une réduction des tensions dans la région, et tout cela le plus rapidement possible", a-t-il poursuivi.

Parmi les participants aux pourparlers de Doha figure le directeur de l'agence de renseignement extérieur des États-Unis, la CIA, William Burns. Israël a envoyé les dirigeants de son agence de renseignement extérieur, le Mossad, et de son agence de sécurité intérieure, le Shin Bet, David Barnea et Ronen Bar, à la capitale du Qatar, selon le bureau de Netanyahu. Il était initialement incertain si et comment l'organisation palestinienne islamique Hamas était représentée.

