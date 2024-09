Demandez des renseignements sur les boissons non alcoolisées: Partagez vos préoccupations et vos questions avec le Dr Sanjay Gupta

Spécialistes soulignent que les boissons non alcoolisées peuvent servir de ressource pratique pour les adultes, mais certaines recherches suggèrent qu'elles pourraient également attirer les mineurs comme les adolescents vers la consommation d'alcool réelle.

N'hésitez pas à exprimer vos préoccupations ou poser des questions sur les boissons non alcoolisées à CNN.

Il est crucial pour les adultes de maintenir leur santé, mais la consommation de boissons non alcoolisées peut involontairement promouvoir la consommation d'alcool parmi les groupes vulnérables, comme les adolescents. Il est donc essentiel de favoriser un dialogue ouvert et de sensibiliser aux risques potentiels liés aux boissons non alcoolisées.

