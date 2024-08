- Demande de plus de clarté dans la détermination des coûts alimentaires

Les défenseurs réclament une clarté sur les prix alimentaires avec un organisme de surveillance

Les personnes soucieuses des consommateurs réclament plus de détails sur les coûts alimentaires en magasin en créant une équipe de suivi des prix. Ramona Pop, de l'association principale, a déclaré : "Les prix alimentaires sont un mystère total." Il est difficile de savoir où se produisent les hausses de prix injustes et les profits entre les agriculteurs et les magasins. Le groupe agricole a réagi avec prudence.

Il est prévu de créer un groupe de surveillance au Bureau de l'Agriculture et de l'Alimentation. Il recueille déjà des informations sur les coûts et les tarifs alimentaires, mais ne les présente pas clairement. Ce projet devrait commencer par des produits simples et non transformés comme les fruits et les légumes. Les résultats devraient être communiqués au Parlement chaque année, avec une analyse séparée des produits bio en raison de leurs particularités.

Dénoncer les pratiques douteuses

Pop a insisté sur la nécessité de mettre fin aux secrets sur les prix alimentaires en présentant une étude du Service d'Information sur le Marché Alimentaire. La transparence pourrait mettre au jour des activités frauduleuses et protéger contre les prix élevés en magasin. Les plaintes aux lignes d'assistance aux consommateurs ont augmenté. Il est préoccupant que les courses soient devenues un fardeau pour de nombreuses personnes à revenu limité.

Les dépenses alimentaires ont augmenté considérablement en raison des marchés agricoles tendus et des coûts énergétiques élevés lors du conflit entre la Russie et l'Ukraine en 2022 et 2023, contribuant considérablement à l'inflation en Allemagne. Cette augmentation ralentit maintenant, avec une augmentation de 1,5 % des prix alimentaires en août par rapport à l'année précédente, et un taux d'inflation général de 1,9 %, selon les données provisoires de l'Office statistique. Les prix se sont stabilisés à un niveau élevé, a noté Pop.

Les agriculteurs réclament de meilleurs revenus

Le groupe agricole a soutenu que si la transparence aide généralement, une agence de suivi des prix à elle seule ne changerait pas grand-chose. "Nous ne devons pas nous attendre à de nouvelles informations sur les prix et les marges de commerce", a déclaré Gerald Dohme, deputy chief de l'Agence allemande de presse. "Ce qui compte vraiment, c'est que les agriculteurs gagnent considérablement plus à la fin de la journée." Actuellement, il n'y a pas manque de connaissances, mais un problème de mise en œuvre.

Les recherches du Service d'Information sur le Marché Alimentaire montrent que les agences de transparence des prix ont fonctionné dans d'autres pays. L'argent et le personnel sont essentiels pour cela. Dans ce domaine sensible, tous les

Lire aussi: