- Demande de convocation d'une assemblée législative extraordinaire au parlement régional de Düsseldorf

Après l'incident de poignardage horrible à Solingen, il y a des spéculations sur une réunion spéciale prévue pour le parlement régional de Rhénanie-du-Nord-Westphalie cette semaine. Les groupes d'opposition SPD et FDP ont tous deux soumis des demandes pour cette réunion spéciale. Le SPD plaide pour une réunion conjointe des comités de l'Intérieur et de l'Intégration, tandis que le FDP réclame une réunion spéciale du comité de l'Intérieur lui-même.

Les chefs de ces comités travaillent actuellement à fixer une date, avec des sources proches qui laissent entendre une assemblée en milieu de semaine. Dans leur plaidoyer, le SPD met en avant l'attaque elle-même et le passé du suspect, qui était résident d'un centre d'accueil pour réfugiés et devait être expulsé. Le FDP, dans sa demande, réclame que le ministre de l'Intérieur Herbert Reul (CDU) présente les derniers développements sur l'incident et la réponse du gouvernement régional.

