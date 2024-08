Premièrement nommé concurrent bisexuel Lead dans The Bachelorette - Demain, les émissions télévisées présenteront Stella à la recherche d'un compagnon romantique.

Roses Rouges à nouveau : Depuis plus d'une décennie, RTL guide "The Bachelorette" sur le chemin de l'amour. Cependant, cette nouvelle saison, qui commence le 26 août, est différente. Elle ne sera pas diffusée sur la télévision gratuite comme avant, mais uniquement sur la plateforme de streaming RTL+. De plus, les prétendants masculins affrontent un défi extraordinaire : des prétendantes féminines.

La nouvelle "Bachelorette", Stella Stegmann, marque un premier historique en étant la première femme bisexuelle à distribuer les roses dans ce rôle. La jeune femme de 27 ans, résidant à Munich, a longuement réfléchi à participer à l'émission, partageant ses pensées avec l'agence de presse allemande. "C'est aussi le moment parfait pour moi maintenant que j'ai Recently experienced my first relationship with a woman. She was the first woman I ever fell in love with. So, I am now the first bisexual 'Bachelorette'. " "The first 'Bi-Bachelorette'" comme il est dit dans la bande-annonce en ligne de RTL.

Et ainsi, elle se lance à la recherche de son partenaire idéal - homme ou femme - en Thaïlande. "J'étais complètement ouvert aux hommes ou aux femmes - 50:50", a-t-elle déclaré. Son principal objectif n'était pas le genre, mais l'individu lui-même, a-t-elle expliqué. Elle ne peut pas rivel le résultat de l'émission, mais d'un point de vue numérique, les chances ne sont pas entirely balanced : il y a 15 hommes et seulement cinq femmes en lice.

"Les femmes sont une différente kind of competition" commente l'un des prétendants dans la bande-annonce. "Two entirely separate worlds collide here" et: "C'était toujours quite different before."

Son prédécesseur, Sharon Battiste, a récemment annoncé sur Instagram qu'elle et son chosen one de 2022 s'étaient reconciliés - le seul couple "Bachelorette" actuellement toujours ensemble. Stegmann a avoué ses peurs de ne pas trouver l'amour.

"J'avais peur de ne pas tomber amoureuse, qu'il n'y ait personne avec qui construire un avenir", a-t-elle déclaré à dpa. Mais si la bande-annonce de RTL est à croire, ses craintes étaient infondées. "J'ai tomber amoureux des deux", avoue Stegmann dans la bande-annonce.

"I was afraid that maybe I'd fall in love and the feelings wouldn't be reciprocated, and afraid that someone would leave voluntarily and hurt me, and also afraid that people would judge me for who I am and that I'm challenging the heteronormative structure. But hope and excitement surpassed everything", a-t-elle déclaré à dpa.

Vingt prétendants espèrent remporter la dernière rose - et peut-être aussi la notoriété et de nouveaux abonnés sur Instagram et autres plateformes.

"You always read comments suggesting everyone's doing it for fame, and of course that thought crosses everyone's mind, but for each individual, the hope of finding love is incredibly real", a déclaré Stegmann. "And even though you might initially think you want to be on the show, the thought that you might find the love of your life is always there. I'm sure genuine feelings develop. Those accusations that everything is just for clicks are completely baseless."

