Delta Airline présente ses regrets à ses passagers

Après un incident survenu lors d'un vol, où des passagers ont prétendument présenté des saignements de nez et d'oreilles en raison de problèmes de pression, Delta Airlines a exprimé ses regrets envers ses passagers. L'avion, décollant de Salt Lake City à destination de Portland à une altitude de 10 000 pieds, a eu des difficultés à contrôler la pression de la cabine, a précisé Delta jeudi. Le vol a finalement dû faire demi-tour pour retourner à Salt Lake City.

À l'atterrissage, environ dix passagers ont dû recevoir des soins ou une évaluation médicale, selon les rapports. Des passagers ayant parlé à KSL TV ont révélé que leurs compagnons de voyage avaient commencé à ressentir des maux de tête immédiatement après le décollage du dimanche précédent, certains présentant même des saignements de nez ou d'oreilles.

Contrairement à la perte de pression signalée, aucun masque à oxygène n'a été déployé, selon Delta. Le Boeing 737-900 touché a ensuite été réparé et remis en service le lendemain.

Le rapport d'incident a détaillé les événements survenus lors du vol, y compris les difficultés à maintenir la pression de la cabine.

