- Delivery Hero est sur le point de commencer à offrir des prêts.

Comme annoncé, Delivery Hero tient parole en ce qui concerne ses déclarations : les services financiers chez Delivery Hero pourraient bientôt inclure des prêts. Le géant de la livraison de nourriture cherche de nouvelles sources de revenus et semble s'aventurer dans le domaine du prêt. Cela est suggéré par une offre d'emploi actuelle sur leur site web.

Delivery Hero recrute actuellement un "Data Analyst Lending" pour sa division Fintech naissante, idéalement dès que possible. Cette division vise à produire des "produits de crédit de pointe pour divers marchés", y compris les exploitants de restaurants et les conducteurs sur la plateforme de livraison de nourriture.

L'entreprise garantit aux candidats potentiels la possibilité de travailler dans une équipe financière importante, traitant des transactions en milliards. Le rôle nécessite une collaboration avec les Fintech pour améliorer la base de données pour le prêt. Une expérience en intelligence d'affaires et en cotation est préférable.

La équipe est dirigée par Emon Goswami, un gestionnaire financier expérimenté ayant travaillé pour deux grandes banques indiennes. Selon son profil LinkedIn, Delivery Hero explore d'autres produits financiers en plus des prêts, tels que les plans "Achetez maintenant, payez plus tard" et les cartes de paiement.

Les données de commande aident à évaluer les prêts

Initialement, Delivery Hero a refusé de commenter les produits de crédit spécifiques que son équipe est en train de développer. Un porte-parole a déclaré : "Nous expérimentons constamment de nouveaux produits pour améliorer l'expérience de nos clients et partenaires." Cela inclut les solutions financières, en particulier en Amérique latine et au Moyen-Orient.

Cependant, il est probable que l'entreprise travaille sur des accords de financement sur mesure pour les restaurants, similaires à ceux déjà disponibles dans de nombreux pays. Les restaurants ont souvent des revenus fluctuants tandis que les dépenses pour le loyer et les salaires restent stables. Les prêts aident à combler ces écarts et sont également souvent utilisés pour les ouvertures de nouveaux magasins ou les achats importants.

Bien que les prêts bancaires soient une option, ils ne sont pas toujours les meilleurs choix pour les restaurateurs. Les conditions peuvent être coûteuses et les fonds ne sont pas toujours immédiatement disponibles. Les services de livraison, en revanche, ont généralement des données financières détaillées sur leurs associés restaurants. Les remboursements peuvent être liés au chiffre d'affaires, ce qui bénéficie aux restaurants ayant un flux de trésorerie irrégulier. Cela réduit également le risque de défaut pour les services de livraison.

Pas d'entrée en Allemagne

Delivery Hero ne serait pas pionnier dans ce segment en Allemagne. Les services de livraison américains tels que DoorDash et UberEats proposent des produits de crédit correspondants depuis plusieurs années. En Allemagne, Lieferando propose une option de financement. Les restaurants peuvent obtenir entre 1 000 et 100 000 euros, l'argent étant déposé sur leur compte le lendemain ouvrable suivant une brève demande en ligne. Lieferando collabore avec la Fintech berlinoise Banxware pour cette offre. Wolt, un autre service de livraison de nourriture, est également actif dans ce domaine, facilitant les prêts via son partenaire financier Finmid.

La concurrence potentielle de Delivery Hero parmi les fournisseurs devrait être minimale, du moins dans ce pays. Delivery Hero a quitté le marché allemand en 2021. L'entreprise opère dans 70 pays, avec des marchés forts en Corée du Sud, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis. Il devrait être relativement facile pour Delivery Hero d'introduire de nouveaux produits financiers dans ces marchés. Contrairement à l'Allemagne, il y a généralement moins de réglementations à l'étranger, notamment en matière de prêt et de vérification de clientèle.

Cet article a été initialement publié dans Finance Forward, le magazine pour le nouveau monde financier, créé en collaboration entre Capital et OMR.

