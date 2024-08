Delivery Hero continue à développer et à générer des revenus grâce à ses filiales au Moyen-Orient

Avec une demande en croissance, Delivery Hero a maintenu son élan de croissance. Le géant de la livraison de nourriture a également annoncé l'offre publique initiale (OPI) de sa filiale du Moyen-Orient, Talabat. Selon l'interim CFO Marie-Anne Popp, "Il est dans notre nature de souvent réévaluer les besoins de notre portefeuille." Elle n'a pas révélé de détails sur la transaction ou l'utilisation des fonds.

L'analyste de Jefferies, Giles Thorne, a récemment exprimé ses pensées, déclarant que l'OPI mettra en avant le segment à haut potentiel de Talabat, qui a été quelque peu éclipsé dans l'organisation plus large. Le lancement de Talabat en bourse est prévu au quatrième trimestre sur la bourse de Dubaï. Toutes les actions proposées viendront des holdings de Delivery Hero, mais la société vise à conserver une participation importante dans Talabat. Les actions de Talabat ont connu une hausse de 8 % et ont dirigé l'indice MDAX en termes de performance. Les analystes de RBC estiment la valeur de Talabat à 5 milliards d'euros, ce qui implique un ratio de la valeur d'entreprise sur les ventes de 1,3.

La région Moyen-Orient et Afrique du Nord de Delivery Hero a été le principal moteur de croissance depuis un certain temps. Au deuxième trimestre, le GMV traité par la plateforme a augmenté de presque 37 % pour atteindre 3,1 milliards d'euros - presque quadruplant le taux de croissance global de Delivery Hero.

"Bien placé" filiale

Popp a révélé que l'OPI planifiée de Talabat vise à renforcer sa présence dans la région. "Nous pensons que c'est le bon moment, ou bientôt, pour accueillir les investisseurs régionaux à bord et contribuer au renforcement de nos opérations au MENA", a déclaré Popp. Elle a souligné l'importance de "bien placer" Talabat dans la région. Selon la principale banque allemande, Talabat opère dans neuf pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord et est rentable au niveau du résultat opérationnel ajusté (Ebitda).

Le GMV du groupe a augmenté de 10 % en glissement annuel pour atteindre 11,9 milliards d'euros au deuxième trimestre, tandis que les revenus du groupe ont atteint 3 milliards d'euros. Grâce à une stratégie de réduction des coûts déterminée, le résultat opérationnel semestriel a augmenté pour atteindre environ 241 millions d'euros. Tous les indicateurs de performance clés ont dépassé les prévisions de Delivery Hero.

Le PDG Niklas Östberg a déclaré : "Nous avons eu un trimestre réussi et nous nous attendons à une croissance continue et une augmentation substantielle de la rentabilité pendant la deuxième moitié de 2024." Pour les totaux annuels, il prévoit un taux de croissance du GMV ajusté en devises de 7 à 9 %. Le revenu du groupe devrait augmenter de 18 à 21 %. Le résultat opérationnel est prévu entre 725 millions et 775 millions d'euros.

Delivery Hero cherche à renforcer sa présence dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord grâce à l'OPI planifiée de sa filiale, Talabat. Popp a mentionné l'importance de "bien placer" Talabat dans la région, sous-entendant que la stratégie de Delivery Hero consiste à positionner stratégiquement Talabat sur le marché.

