- Dekra: Les décès liés à la mauvaise infrastructure

Le nombre de morts sur les routes en Saxe, Saxe-Anhalt et Thuringe reste inacceptable, malgré des progrès positifs en matière de sécurité routière, selon Dekra. "Nous ne pouvons simplement accepter que Saxe-Anhalt, Saxe et Thuringe - aux côtés de Basse-Saxe - soient les États fédéraux ayant le plus de morts sur les routes par million d'habitants", a déclaré Schwarz à Leipzig lors de la présentation du rapport sur la sécurité routière 2024 par l'organisation de contrôle. Il a appelé à une adaptation plus rapide de l'infrastructure aux rapides changements dans le comportement de la mobilité, en mettant l'accent sur une construction et une extension orientées vers la sécurité.

La situation en Saxe est particulièrement préoccupante. Là-bas, le nombre de morts sur les routes est passé de 118 en 2022 à 188 l'année précédente. Dans près de 60 % des cas, la cause de l'accident n'a pas pu être clairement déterminée. Schwarz estime que "un certain nombre de ces accidents peuvent être attribués à l'infrastructure routière".

Selon Dekra, le focus des accidents mortels sur les routes ne se trouve pas dans les zones métropolitaines, mais dans les régions rurales. Des facteurs tels que des vitesses plus élevées, des routes sinueuses et mal visibles et une visibilité réduite en raison des arbres le long de la route contribuent à cela.

Dekra a donc appelé à un financement accru et à des délais d'approbation plus courts pour les projets d'infrastructure. Il a également recommandé l'extension de sections avec une troisième voie dans des directions alternatives sur les tronçons accidentogènes pour faciliter le dépassement en toute sécurité, tout en introduisant et en appliquant plus de zones de non-dépassement sur les sections critiques. De plus, l'organisation a suggéré de dégager les obstacles tels que les arbres ou les poteaux des côtés des routes de campagne là où cela est possible. Les experts ont également plaidé pour plus de ronds-points. "Cela renforce la sécurité routière et, en raison de la vitesse considérablement réduite, entraîne également des conséquences moins graves en cas d'accident", a souligné Schwarz.

