- Déjouer la vente illégale d'un objet culturel péruvien aux enchères

Un artefact textile ancien du Pérou antique a été sauvé par les autorités allemandes d'une vente en ligne illégale prochaine et est en train d'être renvoyé dans son pays d'origine. Le ministère de la Culture et les services d'enquête en Hesse, ainsi que le ministère des Affaires étrangères, ont intercepté l'artefact textile bien conservé, fabriqué en coton et en laine de lama, sur ordre des officiels péruviens de la culture. Cela a été annoncé par le ministère de la Culture à Wiesbaden, qui a ensuite remis l'artefact à l'ambassade du Pérou à Berlin.

Le ministre de la Culture et des Arts de Hesse, Timon Gremmels (SPD), a déclaré : "L'Allemagne s'est engagée, par la Convention de l'UNESCO de 1970, à protéger le patrimoine culturel mondial contre les dommages, le déplacement et le commerce illégal." Gremmels a noté que l'artefact textile n'appartenait pas aux mains privées mais plutôt à son Pérou natal "où il peut mettre en valeur la maîtrise artisanale de plusieurs siècles et contribuer à l'identité culturelle". Le ministre n'a pas révélé de détails sur l'enchère en ligne illégale prévue. Les officiels péruviens de la culture surveillent régulièrement les sites d'enchères étrangers.

Créatures à plumes, figures félines et formes humaines avec des caractéristiques géométriques

Selon le ministère de la Culture de Hesse, la culture Chancay, originaire de la côte centrale du Pérou entre 1000 et 1470 après J.-C., était connue pour son art textile remarquable. Les tisserands de cette culture utilisaient des techniques telles que la gaze, la dentelle, la tapisserie, le filet et le brocart. Ils représentaient souvent des créatures à plumes, des figures félines et des formes humaines sous des formes géométriquement abstraites, comme la représentation de corps humains sous forme de figures triangulaires ou trapézoïdales en escalier, a expliqué le ministère.

L'iconographie de l'artefact culturel récupéré présente des motifs géométriques ondulés et des figures humaines de couleurs vives jaune et rouge. "En raison des conditions climatiques uniques, ces œuvres d'art réalisées à partir de matériaux organiques restent souvent Nearly intact dans les tombes sableuses de la région Chancay. Par conséquent, ils jouent un rôle important dans la recherche scientifique et la reconstruction de l'identité culturelle au Pérou", a-t-il été déclaré en outre.

L'artefact textile est un exemple du style artistique unique de la culture Chancay, qui comprend souvent des représentations de créatures à plumes, de figures félines et de formes humaines en forme géométrique. Ce trésor culturel, valorisé pour sa signification historique et artistique, ne devrait pas être possédé en privé mais devrait être renvoyé dans son foyer au Pérou où il peut contribuer à l'identité culturelle de la nation et aider à la recherche scientifique. D'autres œuvres notables de cette culture peuvent également être trouvées avec des motifs géométriques ondulés et des couleurs vives similaires.

