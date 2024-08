Déjà 68 morts dans les inondations au Soudan

Des pluies torrentielles et des inondations ont entraîné une augmentation du nombre de morts à au moins 68, selon l'organisation humanitaire CARE. "En raison des inondations, les familles et les individus déjà souffrant sous la guerre dans tout le pays doivent maintenant faire face à encore plus de maladies, de déplacements et de morts", a déclaré Ebtesam Ahmed, responsable de l'antenne de CARE dans l'État de Kassala, concernant la crise humanitaire qui empire. Kassala accueille actuellement de nombreux personnes déplacées à l'intérieur du pays qui ont cherché refuge là-bas ces dernières semaines et mois en raison des combats dans les États voisins.

Le Soudan se débat depuis presque 16 mois avec une lutte de pouvoir sanglante entre le de facto dirigeant Abdel Fattah al-Burhan et son ancien adjoint Mohamed Hamdan Daglo. Le conflit a déclenché ce que l'ONU décrit comme la plus grande crise de réfugiés du monde, avec plus de dix millions de personnes déplacées ou fuyant, beaucoup d'entre elles plusieurs fois. Le pays est également menacé par la famine.

Les routes inondées et impraticables rendent le transport d'aide encore plus difficile. Selon CARE, les installations sanitaires et les soins médicaux ont échoué, ce qui représente un risque élevé de choléra et d'autres maladies. Le ministère de la Santé soudanaise a déjà signalé près de 300 cas de choléra dans trois États, avec au moins 17 morts.

La communauté internationale est urgemment appelée à fournir une aide supplémentaire au Soudan, compte tenu du déplacement et de la crise sanitaire causés par les inondations. Cette catastrophe aggrave les défis existants au Soudan, où la guerre et le déplacement ont déjà entraîné une grave crise humanitaire.

