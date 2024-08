- Défilé d'événements politiques majeurs: détails fascinants entourant la conférence démocrate

Dans les jours à venir, Chicago, ville américaine célèbre, s'apprête à accueillir un événement important dans la course à la présidentielle en cours. Les Démocrates se dirigent vers une fête de quatre jours qui était à l'origine prévue pour officialiser la candidature de Joe Biden pour l'élection de novembre. Cependant, de manière inattendue, Biden a quitté la course en juillet, laissant la place à sa vice-présidente, Kamala Harris. La quinquagénaire Harris sera la principale attraction lors de cette réunion.

Kamala Harris sera-t-elle officiellement désignée lors du convention ?

Bien que cela puisse sembler compliqué, la réponse est oui et non. Bien avant le convention, le Parti démocrate avait déjà sélectionné son candidat grâce à un processus numérique avancé en raison de délais spécifiques dans un État. Plus de 4 500 délégués de différents États ont voté en ligne en août pour désigner Harris comme candidate. Son colistier, Tim Walz, a également été sélectionné par la même méthode. Bien qu'il n'y ait pas de vote séparé pour le vice-président, il y aura des votes cérémoniels pour Harris et Walz lors du convention de Chicago. Ces votes ont une valeur symbolique uniquement.

Que peut-on attendre d'autre de cette réunion ?

Harris et Walz sont attendus pour prononcer des discours importants lors du convention, pour galvaniser leurs partisans et partager leurs plans pour l'avenir. Plusieurs membres de haut rang du parti, y compris Biden, prendront également la parole. Des apparitions notables de Barack Obama et Bill Clinton, ainsi que de Hillary Clinton, première femme candidate à la présidence désignée par le parti en 2016, sont également attendues. Les conjoints de Harris et Walz et quelques artistes de divertissement sont également prévus à l'agenda. Enfin, le parti formulera sa plateforme pour l'élection.

En dehors du convention, il pourrait y avoir un programme contrastant, comme des manifestations contre la politique du Moyen-Orient de l'administration Biden-Harris.

Quel est le programme prévisionnel ?

Les événements principaux du convention auront lieu le soir, heure locale, ce qui correspond à la nuit en Allemagne. Le convention pourrait se prolonger jusqu'au vendredi allemand. Le parti n'a pas encore révélé l horaire exact, mais certaines dates sont confirmées. Selon la tradition, Harris devrait prendre la parole lors de la grande finale le dernier soir, tandis que Walz est prévu pour parler un jour avant. L'intervention de Biden est attendue le mardi allemand pour montrer l'unité au sein du Parti démocrate après des semaines tendues ayant conduit au retrait de Biden.

Le convention est-il principalement une question de spectacle ?

Dans une certaine mesure, oui. Suite aux débats intenses concernant la santé de Biden, les Démocrates ont retrouvé leur enthousiasme. Cependant, il reste incertain si Harris gagnera finalement contre le candidat républicain à la présidence, Donald Trump. Le parti souhaite maintenir cette dynamique, et le convention devrait être conçu comme un grand spectacle de renaissance.

Les apparitions publiques de Harris jusqu'à présent ont été soigneusement chorégraphiées. Depuis qu'elle a pris la tête de la campagne, elle a évité les interviews et les conférences de presse, se limitant aux événements planifiés. Cependant, cela pourrait changer après le convention jusqu'à l'élection, marquant son véritable test.

