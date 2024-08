- Défier un champion olympique aux US Open sans aucun avantage apparent.

Jule Niemeier a connu un revers inattendu face à la championne olympique Zheng Qinwen, devenant ainsi le dernier joueur de tennis allemand à être éliminé au troisième tour. La jeune femme de 25 ans de Dortmund avait peu de chances dans ce combat de 81 minutes, s'inclinant finalement 2-6, 1-6 face à la joueuse chinoise coriace. Après l'US Open, le précédent quart de finale de Wimbledon, Niemeier remontera dans le top 90 mondial et pourrait dépasser Laura Siegemund en tant que meilleure joueuse allemande.

Zheng avait auparavant mis fin à la carrière d'Angelique Kerber aux Jeux olympiques de Paris et remporté la première médaille d'or olympique de l'histoire de la Chine en tennis. Il y a deux ans, Niemeier avait battu la actuelle numéro 7 mondiale au troisième tour, mais cette fois-ci, elle a dû s'incliner.

Niemeier a commencé fort avec un service puissant qui a causé un remue-ménage dans le Grandstand, le troisième plus grand stade de l'US Open. Les deux joueuses ont fait confiance à des coups droits puissants et audacieux, mais Zheng a pris le contrôle avec ses services. Au milieu du premier set, le jeu de Niemeier a commencé à se dénouer, aboutissant à des doubles fautes successives.

Traitement pour une ampoule

À 2-5, Niemeier a demandé un traitement pour une ampoule sur son gros orteil gauche, une stratégie qu'elle avait utilisée lors de sa victoire au deuxième tour contre la joueuse japonaise Moyuka Uchijima. Peu après, le set lui a échappé, et Niemeier a quitté le court. Le deuxième set n'a pas commencé beaucoup mieux, avec Zheng qui a marqué sept points consécutifs. Après un coup droit impressionnant, Niemeier a galvanisé le public, mais le retournement de situation n'a jamais eu lieu.

Depuis son passage en huitièmes de finale en 2022, Niemeier n'était pas allée plus loin que le deuxième tour d'un tournoi du Grand Chelem jusqu'à cette année à l'US Open. Cependant, elle a réussi à inverser la tendance dans son classement, qui avait chuté à un triste 175.

Malgré sa défaite contre Zheng, Niemeier a montré sa force en servant agressivement dans le Grandstand de l'US Open, un lieu connu pour sa capacité de 10 000 spectateurs. Dans sa quête pour retrouver sa forme, Niemeier compte sur les soins appropriés de la physiothérapie ATP pour garder son corps en forme pour ses matchs.

Lire aussi: