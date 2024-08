- Déficit financier nécessitant des autorisations de crédit renforcées de la part d'Unimedizin

Avec une perte financière massive de plus de 100 millions d'euros l'an dernier, le Centre Médical Universitaire de Mayence a demandé une extension de leur ligne de crédit. Cette demande vise à augmenter leur limite de 150 millions d'euros, portant ainsi le total à 900 millions d'euros. Cette information a été révélée dans une lettre envoyée par le ministère de la Science et de la Santé au parlement de l'État.

La ligne de crédit actuelle était presque épuisée le 15 août, se situant à environ 738 millions d'euros. Cette ligne de crédit a été mise en place pour soutenir le Centre Médical Universitaire, qui enregistre des pertes depuis plusieurs années. Cependant, l'expansion attend toujours l'approbation du Comité du Budget et de la Finance du parlement de l'État.

Le déficit de l'an dernier, s'élevant à environ 113,6 millions d'euros (en baisse par rapport aux 65,1 millions d'euros de 2022), est attribué à divers facteurs, notamment les insuffisances de revenus des opérations hospitalières - un problème répandu parmi les hôpitaux. La lettre du ministère mentionne également les taux d'intérêt plus élevés sur les nouveaux prêts et le préfinancement nécessaire pour les investissements dans la rénovation et la construction de nouvelles installations comme charges financières supplémentaires.

D'ici la fin de l'année, le conseil d'administration du Centre Médical Universitaire est censé élaborer un plan pour éliminer ce déficit en une période de cinq ans. Cette tâche lui a récemment été assignée par le conseil de surveillance, présidé par le ministre de la Santé et de la Science, Clemens Hoch, du parti SPD.

