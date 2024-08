Déficit de jugement chez les mouches à fruits dû à l'amour

Au cours de la poursuite amoureuse des femelles des fruit flies, les mâles de ces mêmes fruit flies, comme le révèle une étude publiée dans "Nature", ferment les yeux sur le monde qui les entoure. Ils semblent ignorer les menaces potentielles telles que les prédateurs, grâce à l'influence d'un neurotransmetteur spécifique.

La phrase "l'amour est aveugle" pourrait prendre un sens plus concret chez les fruit flies, selon cette étude dirigée par l'Université de Birmingham, avec des contributions de chercheurs de l'Université Libre de Berlin et de la Charité - Université de Médecine.

En utilisant une technique de microscopie spécialisée, l'équipe de recherche a examiné quelles étaient les neurones du cerveau qui étaient actifs pendant le cortésage chez le fruit fly (Drosophila). Ils ont ensuite simulé une menace à l'aide de la lumière et de l'ombre, imitant la présence d'un prédateur.

Initialement, cette menace artificielle activait certains neurones visuels liés aux neurones contrôlés par le neurotransmetteur sérotonine. Par conséquent, les fruit flies arrêtaient leur cortésage et s'enfuyaient. À mesure que le cortésage progressait, le neurotransmetteur dopamine augmentait, entraînant la désactivation de certaines voies sensorielles importantes, ce qui réduisait la réponse des fruit flies aux menaces et leur permettait de se concentrer sur l'accouplement, explique la neurobiologiste Laurie Cazale-Debat.

Ignorer les périls grâce à l'hormone du bonheur

En somme, pendant les stades avancés du cortésage ou de l'accouplement, les fruit flies ignorent les dangers potentiels et prennent des risques sous l'influence du neurotransmetteur dopamine. L'équipe de recherche a démontré le processus de prise de décision complexe qui se déroule dans le cerveau du fruit fly lorsqu'il pèse les chances et les risques, un processus qui reflète nos décisions quotidiennes, selon la chercheuse principale Carolina Rezaval.

Les fruit flies choisissent entre le cortésage et la fuite face aux menaces potentielles. "La dopamine joue un rôle pivot dans ce processus de prise de décision, mais les niveaux de dopamine dépendent de la proximité de l'objectif", explique Rezaval. La signalisation de la dopamine affecte la perception en fonction de la proximité de l'objectif, permettant la priorisation des comportements concurrents, comme le mentionne l'étude.

Les humains présentent une motivation similaire, ajoute Lisa Scheunemann de l'Université Libre de Berlin : "Pensez à escalader une montagne, et vous êtes presque au sommet. Si le temps se gâte et que les conditions deviennent dangereuses, vous pourriez ignorer le danger en raison de votre empressement à atteindre votre objectif."

Même chez les fruit flies, la poursuite d'une récompense désirable - ici, une femelle fruit fly - conduit à l'ignorance du danger. L'étude a montré que les niveaux de dopamine augmentent à mesure que le cortésage progresse et fonctionnent comme un filtre sensoriel, filtrant les distractions et permettant à l'animal de se concentrer sur la tâche à venir à mesure qu'il se rapproche de son objectif, résume Rezaval : "Nous sommes impatients d'explorer si ce mécanisme de prise de décision est une caractéristique universelle, présente non seulement chez les fruit flies, mais aussi chez les mammifères, y compris les humains."

Lire aussi: