- Déficience visuelle suite à une infection oculaire

Elton John, âgé de 77 ans, lutte en silence contre un problème oculaire depuis quelque temps. Malheureusement, cela a entraîné une diminution de la vision d'un de ses yeux. Il a récemment révélé cette information. Cependant, il conserve un optimisme et montre des signes d'amélioration.

En partageant ses mises à jour sur le populaire réseau social Instagram, le chanteur célèbre a déclaré : "Cet été, j'ai été confronté à une infection oculaire assez difficile qui m'a malheureusement causé une vision limitée à un œil." Il progresse, mais c'est un processus graduel et il pourrait falloir un certain temps avant qu'il ne retrouve une vision complète de l'œil atteint.

Elton John exprime sa reconnaissance

"Je suis immensément reconnaissant envers l'équipe médicale incroyable, les infirmières et ma famille qui m'ont prodigué des soins exceptionnels ces dernières semaines", a écrit John. Il a passé son été à se remettre chez lui et est "optimiste quant aux progrès que j'ai faits jusqu'à présent dans mon processus de guérison et de récupération".

Dans les heures qui ont suivi le post, un déluge de vœux de prompt rétablissement - même de diverses célébrités - a afflué. "Je t'envoie tout mon amour, Elton ! Je te souhaite un prompt rétablissement. Je t'aime", a écrit la styliste Donatella Versace (69). "Ted Lasso" star Hannah Waddingham (50) a envoyé "de l'énergie de guérison radieuse". D'autres célébrités comme le mannequin Linda Evangelista (59) et l'actrice Rosanna Arquette (65) ont également témoigné leur soutien.

Rappelons un incident précédent, il y a environ un an, Elton John est tombé et a passé une nuit à l'hôpital. Un porte-parole de la BBC a rapporté à l'époque que la légende de la musique avait rendu visite à une clinique locale par précaution après sa chute à son domicile en France. Mais il a été libéré le lendemain et était de retour chez lui en "bonne santé".

