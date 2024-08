- Déficience de l'infrastructure ferroviaire lors des opérations de taille de végétation

Au cours de l'entretien de la ligne de train de banlieue importante reliant Pforzheim et Mühlacker (district de l'Enz), le système de caténaire a subi des dommages importants, entraînant la fermeture des voies. Selon les autorités ferroviaires, un câble de tension ancré au sol a été sectionné, ce qui a entraîné la perte de tension du système de caténaire et son affaissement. Par conséquent, un train de longue distance se dirigeant vers Mühlacker est entré en contact avec le câble affaissé à l'aide de son pantographe, et un train express local sur la voie opposée l'a finalement arraché complètement. La durée prévue de la fermeture est indéterminée, les trains étant détournés.

Environ 200 voyageurs de longue distance ont été directement touchés, selon les forces de l'ordre fédérales, et ont été contraints de descendre à Mühlacker et de poursuivre leur voyage par d'autres moyens de transport. Le train local, transportant plus de dix passagers, a terminé son voyage à Niefern. Outre le pantographe, plusieurs portes et fenêtres du train Intercity ont également été endommagées.

L'équipe de réparation a découvert que le câble de tension sectionné, d'une largeur de plusieurs centimètres, se trouvait près de la voie où le train de longue distance a rencontré la caténaire affaissée. En raison de l'ampleur des dommages, il est nécessaire de remplacer la section du système de caténaire d'une largeur comparable à un wagon de train.

