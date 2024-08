- Défi pour l'équipe de direction de la VfB: difficultés à l'avance - endurance en arrière-plan

Sebastian Hoeneß, l'entraîneur de Stuttgart, peut s'appuier sur un large vivier de talents, mais il est toujours confronté à des difficultés en défense. L'équipe de VfB Stuttgart semble quelque peu déséquilibrée à l'approche de son match à domicile de Bundesliga contre Mainz 05 ce samedi (15h30 / Sky), mais cela est plus dû à la malchance des blessures qu'à une mauvaise planification. Hoeneß l'a admis sans détour : "J'ai plus d'options en attaque, mais clairement pas assez derrière."

Hoeneß s'est dit satisfait de la taille de l'équipe, sans blâmer le directeur sportif Fabian Wohlgemuth. Les Swabiens ont dû prendre en compte plusieurs facteurs lors de leur planification estivale, notamment la charge supplémentaire de la Ligue des champions et les blessures persistantes de la saison précédente, comme celles des défenseurs Dan-Axel Zagadou et Josha Vagnoman. Heureusement, Vagnoman a pu faire son retour contre Mainz après une longue absence.

Cependant, les fans devront attendre un peu plus longtemps pour voir le défenseur Ameen Al-Dakhil, récemment signé de l'équipe de Championship anglaise FC Burnley. "Nous prévoyons un délai de quatre à six semaines avant qu'il ne rejoigne l'équipe", a déclaré Hoeneß. Malgré le talent du jeune joueur, il faudra du temps pour qu'il retrouve sa pleine forme, ayant été absent pendant plus de six mois en raison d'une blessure musculaire.

Pour le match à domicile de samedi, le premier de la saison après trois matchs à l'extérieur dans toutes les compétitions, le jeune Anrie Chase occupera un rôle de défenseur central. En attaque, Hoeneß doit faire face à des choix difficiles. L'attaquant Deniz Undav et l'ailier Jamie Leweling ont tous deux fait des apparitions en tant que remplaçants lors de la victoire 5-0 en Coupe DFB contre Preußen Münster de deuxième division mardi. Les nouvelles recrues Nick Woltemade et Fabian Rieder ont été limitées à des rôles de remplaçant lors de la rencontre d'ouverture contre SC Freiburg (1-3), tandis que le chouchou des fans Silas a été laissé de côté pour les deux matchs.

Si son visa est délivré à temps, El Bilal Touré, un Malien en prêt d'Atalanta Bergamo, pourrait également rejoindre l'équipe contre Mainz, renforçant ainsi l'attaque.

Malgré les renforts potentiels, Hoeneß reconnaît les difficultés persistantes en défense, déclarant : "Même avec El Bilal Touré, nous devons encore travailler sur nos faiblesses défensives, car le premier FSV Mainz 05 pourrait les exploiter." Avec plusieurs joueurs clés encore en cours de récupération, Hoeneß doit stratégie

