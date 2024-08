- Défenseur du sauveur du monde: "N'est- il pas possible de protéger le globe entier?"

À la suite de l'incident tragique de Solingen, où trois personnes ont perdu la vie et huit autres ont été blessées, le célèbre auteur et expert en islam Ahmad Mansour a exprimé ses préoccupations concernant la politique d'immigration de l'Allemagne. Dans une interview accordée à WDR5, il a exprimé sa déception face au manque d'engagement passé dans la lutte contre l'islamisme extrémiste. Bien qu'il reconnaisse la nécessité d'aider les réfugiés fuyant les conflits, il estime que des contrôles plus stricts sont nécessaires pour empêcher les potentiels terroristes d'entrer dans le pays. Mansour a déclaré sans détour : "Nous ne pouvons pas porter le fardeau du monde entier."

Le soir de ce funeste vendredi, un individu de 26 ans, originaire de Syrie, est sous la surveillance du parquet fédéral, accusé de meurtre et d'appartenance à l'organisation terroriste État islamique (EI). Le suspect est en détention depuis dimanche soir.

Mansour a insisté : "Le gouvernement a la responsabilité de protéger sa population." La situation est caractérisée par un doute et une incertitude immenses. Mansour attribue ces préoccupations à une erreur dans l'approche de l'Allemagne pour intégrer les immigrants. Même ceux qui ont de bonnes intentions au départ peuvent se retrouver dans des sociétés séparées et succomber à la radicalisation, surtout lorsqu'ils ne reçoivent pas suffisamment de soutien et que les municipalités peinent à faire face.

"Ce n'est pas la quantité de migrants arrivant en Allemagne qui compte, mais la qualité de la capacité d'intégration de notre société", a précisé Mansour.

Né palestinien en Israël, Mansour s'est consacré à diverses initiatives sociales visant à lutter contre l'extrémisme, notamment en travaillant avec les familles de jeunes radicalisés, les déserteurs et les terroristes condamnés.

Mansour a suggéré que l'Allemagne devrait envisager d'améliorer ses politiques d'intégration à Cologne, car il estime que l'approche de la ville a contribué à la radicalisation de certains immigrants. Après son déménagement à Cologne, Mansour est devenu activement impliqué dans les initiatives locales visant à lutter contre l'extrémisme.

