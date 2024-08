- Défenseur du changement climatique: Le gouvernement fédéral va arrêter le projet de gaz à Borkum

Les protecteurs du climat appellent le gouvernement fédéral à mettre fin au projet d'extraction de gaz en mer du Nord près de l'île de Borkum, qui vient d'être approuvé par la Basse-Saxe. Ensemble, Greenpeace, Fridays for Future et l'Aide à l'environnement en Allemagne demandent à la ministre fédérale de l'Économie, Robert Habeck (Les Verts), d'arrêter le projet. "S'il prend la protection du climat au sérieux, il doit maintenant montrer de quoi il est capable", a déclaré Mira Jäger de Greenpeace.

L'activation de Fridays for Future, Luisa Neubauer, a déclaré que le problème ne concernait pas un seul champ de gaz, mais une question fondamentale dans la crise climatique. La politique doit montrer de quel côté elle est : celui des objectifs climatiques et de la conservation de la nature ou celui des corporations fossiles. "Qui fixe les règles de notre transition énergétique ? Les intérêts lucratifs d'une entreprise gazière étrangère ou notre propre gouvernement élu ?" a demandé Neubauer, menaçant d'amener le sujet dans la campagne électorale fédérale si nécessaire.

L'Aide à l'environnement menace d'autres poursuites judiciaires

Dans une lettre ouverte à Habeck et au chancelier Olaf Scholz (SPD), Greenpeace, l'Aide à l'environnement et d'autres organisations environnementales telles que NABU, BUND et l'Association allemande pour la conservation de la nature, entre autres, ont écrit que la crédibilité de la transition énergétique et de la politique climatique allemande était en jeu.

L'Aide à l'environnement a également menacé de poursuites judiciaires supplémentaires contre le projet de gaz. "Nous allons continuer avec nos procès", a déclaré Constantin Zerger de l'association. Cependant, les tribunaux ne devraient pas être l'équipe de nettoyage pour la politique qui a échoué. L'activation Neubauer a également déclaré qu'elle désapprouvait fortement les décideurs politiques qui se cachent derrière les décisions de justice.

Habeck veut attendre les décisions de justice

L'autorité étatique de Basse-Saxe compétente a accordé à la société néerlandaise One-Dyas un permis pour le forage controversé mercredi, valable pendant 18 ans. Le forage doit avoir lieu près du parc national de la mer des Wadden depuis le territoire néerlandais sous le fond marin dans le territoire allemand. Cependant, un accord entre l'Allemagne et les Pays-Bas est toujours nécessaire pour l'extraction de gaz.

La ministre de l'Économie Habeck a expliqué qu'elle voulait attendre les décisions de justice éventuelles. Ce n'est qu'après que les décisions pertinentes auront été prises qu'il sera décidé si l'accord avec les Pays-Bas sera signé. L'impact du champ de gaz relativement petit sur la sécurité énergétique ou les prix serait au maximum minimal. "Et c'est une zone écologique très sensible", a déclaré Habeck.

Le vendredi (12h00), Fridays for Future manifestera contre le projet de gaz devant le ministère fédéral de l'Économie à Berlin.

Les opposants argumentent que l'arrêt du projet est essentiel pour maintenir l'intégrité des ressources naturelles, car la poursuite de l'extraction de gaz pourrait accélérer l'épuisement de ces ressources. L'Aide à l'environnement a également insisté sur sa position en déclarant : "Nous ne pouvons pas permettre que nos ressources naturelles soient exploitées sans tenir compte des implications à long terme sur notre environnement et notre climat."

