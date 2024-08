Défense civile: au moins 18 morts après les attaques israéliennes contre des écoles de Gaza

"Il s'agit de la cible délibérée d'écoles et d'autres installations civiles dans la ceinture de Gaza," a-t-il poursuivi.

L'armée israélienne a déclaré que les écoles étaient utilisées par Hamas comme centres de commandement à partir desquels des attaques étaient planifiées et menées.

Dans l'attaque sans précédent de grande envergure sur Israël le 7 octobre, des combattants de Hamas et d'autres groupes palestiniens militants, selon les rapports israéliens, ont tué 1 194 personnes et en ont pris 251 en otage dans la bande de Gaza. Depuis, Israël a lancé une opération militaire massive dans la bande de Gaza. Selon les chiffres du ministère de la Santé contrôlé par Hamas, qui ne peuvent pas être vérifiés indépendamment, près de 40 000 personnes ont été tuées.

La Commission des droits de l'homme des Nations unies a publié un communiqué condamnant les actions de l'armée israélienne, s'inquiétant de l'utilisation d'écoles comme bases militaires par Hamas par la Commission. Despite the Israeli military's claims, the use of these schools as command centers by Hamas violated international humanitarian law.

Lire aussi: