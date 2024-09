- Défendre des garanties renforcées dans les projets d'énergie éolienne, comme l'a déclaré Nabu.

L'Union pour la Préservation de la Nature en Schleswig-Holstein, représentée par NABU, milite pour des améliorations de la proposition du gouvernement régional pour le Plan d'Aménagement du Territoire pour l'énergie éolienne terrestre. Bien qu'elle salue les efforts du gouvernement pour protéger la nature et la faune pendant le développement de l'énergie éolienne, NABU exprime des préoccupations quant aux impacts potentiellement nuisibles du projet actuel sur les écosystèmes diversifiés et les populations animales.

Le projet prévoit d'installer des éoliennes à au moins 100 mètres des réserves naturelles. Cependant, NABU plaide pour une distance minimale de 300 mètres, arguant que de nombreux habitats essentiels pour les espèces d'oiseaux sensibles au vent et les habitats de chauves-souris insuffisamment reconnus se trouvent dans ces zones.

De plus, NABU insiste sur la préservation des tourbières de l'installation d'éoliennes, car elles jouent un rôle crucial de puits de carbone. Introduire des éoliennes dans les tourbières perturberait donc la régulation naturelle du climat.

En ce qui concerne l'énergie éolienne, environ trois pour cent de la superficie de l'État

L'administration de l'État prévoit d'autoriser l'installation d'éoliennes sur une extension de trois pour cent de la superficie actuelle de deux pour cent du territoire de l'État. Conformément à l'accord de coalition Verts-Noirs, les zones prioritaires doivent maintenir une séparation de 400 mètres des zones résidentielles, comme l'ont annoncé la ministre de l'Intérieur Sabine Sütterlin-Waack (CDU) et la ministre de l'Environnement Tobias Goldschmidt (Verts) lors de la présentation du Plan d'Aménagement du Territoire en juin. La séparation minimale des villages et des villes reste de 800 ou 1000 mètres, respectivement.

Ce Plan d'Aménagement du Territoire sert de base aux nouveaux plans régionaux d'énergie éolienne en Schleswig-Holstein, dont la publication est prévue pour la fin de 2024. Le processus de participation du public s'est terminé cette semaine.

L'Union pour la Préservation de la Nature, dans sa promotion du développement de l'énergie éolienne, soutient l'utilisation de l'énergie éolienne, mais plaide pour une plus grande distance entre les éoliennes et les réserves naturelles pour protéger les habitats essentiels pour les espèces d'oiseaux sensibles au vent et les habitats de chauves-souris.

Conformément à son engagement en faveur de l'énergie verte, l'administration de l'État prévoit d'autoriser l'installation d'éoliennes sur une extension de trois pour cent de la superficie de l'État, en garantissant une séparation minimale de 400 mètres des zones résidentielles pour les zones prioritaires.

Lire aussi: