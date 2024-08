- Défaite par points: le boxeur Tiafack remporte le bronze olympique

Lorsque Nelvie Tiafack est sorti du ring, déçu, le géant de Cologne avait l'air complètement vidé. Le boxeur allemand a manqué la finale olympique en catégorie poids super-lourds et a dû se contenter de la médaille de bronze. Le jeune homme de 25 ans a été battu dans sa demi-finale contre le champion olympique de Tokyo, Bakhodir Jalolov, par décision unanime des juges. La médaille de bronze était déjà assurée pour Tiafack avant le premier coup de cloche, les perdants des demi-finales partageant la troisième place aux Jeux olympiques.

Devant environ 14 000 spectateurs au Court Philippe-Chatrier du Stade Roland Garros, où se déroulent habituellement les grands matches de tennis de l'Open de France, Tiafack a manqué de courage pour créer l'exploit contre le favori dominant.

Pour la Fédération allemande de boxe, c'est la première médaille olympique en catégorie poids super-lourds et la première médaille depuis 2016, lorsque Artem Harutyunyan a remporté la médaille de bronze en catégorie poids légers à Rio de Janeiro. Maxi Klotzer de Chemnitz et Magomed Schachidov de Munich avaient déjà été éliminés au premier tour.

Pour Tiafack, ce pourrait être son dernier combat amateur. Le champion d'Europe 2022 prévoit de devenir professionnel. S'il avait remporté les Jeux olympiques, son potentiel marketing aurait été considérablement plus important, compte tenu de sa taille de 1,89 mètre et de son poids de combat de 110 kilos.

Pas de successeur pour Lewis, Klitschko et compagnie.

Tiafack ne peut pas suivre les traces de stars de la boxe comme Lennox Lewis, Wladimir Klitschko et Anthony Joshua, qui ont tous remporté l'or olympique dans la catégorie de poids prestigieuse. C'était son plan. "Je crois en moi. Je fixe mes objectifs haut," a déclaré Tiafack après sa victoire en quart de finale. "Tout le monde sait que quand je monte sur le ring, je veux gagner, et je le montre toujours."

Mais cela n'a pas été suffisant pour la finale, la défaite sur points étant claire. Cependant, la médaille de bronze est le plus grand exploit de la carrière du boxeur né au Cameroun, qui a commencé la boxe à l'âge de 15 ans. Son talent a été reconnu tôt au SC Colonia 06. À 19 ans, il est devenu champion d'Allemagne en élite. Cependant, les blessures et les problèmes de poids l'ont souvent freiné.

Son amour pour les sucreries l'a un jour amené à transporter 10-12 kilos en trop. Maintenant, il mange plus sainement et de manière plus consciente, ce qui le rend plus explosif et mobile sur le ring.

Une deuxième carrière dans la location de voitures

Tiafack n'a jamais manqué de volonté sur le ring. Dans la vie réelle, il a dû se battre dès le début. Avec sa mère Joséphine ("Je lui dois tout"), qui a assisté à ses combats olympiques à Paris, il est venu seul en Allemagne à l'âge de 8 ans, "Je n'avais pas le choix d'être fort." Il a essayé le football et le basketball, mais c'est seulement grâce à la boxe qu'il a pu canaliser ses émotions. Son idole sportive est Mike Tyson, "personne n'a un cœur de combattant comme lui."

Si sa carrière professionnelle ne fonctionne pas, Tiafack a déjà établi une deuxième

Lire aussi: