Défaite face au Japon: les femmes de tennis de table se battent pour le bronze

Malgré une nouvelle prestation exceptionnelle de la débutante olympique Annett Kaufmann, l'équipe allemande de tennis de table féminin a manqué la finale de l'épreuve par équipes. Kaufmann, Yuan Wan et Xiaona Shan ont dû se contenter d'une défaite 1:3 contre l'équipe japonaise favorite face à la semifinale. L'Allemagne affrontera maintenant la Corée du Sud pour la médaille de bronze samedi (10h00), qui a perdu 0:3 contre la favorite chinoise dans l'autre demi-finale.

Le Japon va maintenant essayer de briser la domination de la Chine en finale. La Chine a remporté tous les événements par équipes de tennis de table aux Jeux olympiques depuis 2008, à la fois chez les hommes et les femmes.

La fenomenale prestation de Kaufmann, qui a conduit l'équipe allemande jusqu'aux quarts de finale avec deux victoires contre l'Inde, n'a pas pu empêcher la défaite contre le Japon. La jeune fille de 18 ans a remporté le premier match simple contre Miwa Harimoto, la huitième mondiale, 3:0, montrant une performance de classe mondiale. Après sa cinquième victoire dans le cinquième match de l'épreuve par équipes, l'adolescente s'est couvert le visage de stupéfaction. La joueuse de SV DJK Kolbermoor n'avait rejoint l'équipe qu'un peu avant les Jeux olympiques en raison du retrait de Ying Han.

Cependant, cela n'a pas suffi pour une place en finale. Wan a perdu contre Miu Hirano 0:3, et Shan a perdu contre Harimoto 0:3 dans les matchs simples suivants. Plus tôt, Wan et Shan ont perdu le match double contre Hina Hayata/Miu Hirano 1:3.

Mauvaise chance avec les blessures dans l'équipe allemande

La légende du tennis de table Timo Boll, qui a pris sa retraite après la défaite de l'équipe masculine en quarts de finale contre la Suède, savait que la tâche devant l'équipe féminine allemande était difficile. "Une victoire contre le Japon serait le plus grand upset des Jeux olympiques", avait-il déclaré.

Arriver en demi-finale était déjà un grand exploit pour l'équipe féminine affaiblie. Nina Mittelham, la joueuse allemande la mieux classée au classement mondial, était à nouveau absente en raison d'une hernie discale subie lors du deuxième tour de l'épreuve individuelle à Paris. Ying Han, une autre joueuse allemande de premier plan, n'a pas pu se rendre à Paris en raison d'une blessure au tendon d'Achille.

Malgré l'absence de joueuses clés en raison de blessures, l'équipe allemande féminine résiliente a poussé ses limites, avec Annett Kaufmann en tête en France. Cependant, ils ont échoué dans leur tentative de détrôner l'équipe japonaise dominante en demi-finale.

