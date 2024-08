- Déductions pour les coûts de logement pour plus de 4000 ménages

Environ sept pour cent des bénéficiaires de l'allocation chômage en Mecklembourg-Poméranie antérieure doivent réduire les subventions de l'État pour le loyer et les frais de chauffage car leurs appartements sont considérés comme inadequats. L'an dernier, cela a concerné environ 4 400 ménages bénéficiant de l'allocation chômage et ayant des frais de logement reconnus dans le nord-est, comme le montre la réponse du gouvernement fédéral à une question de la fraction de la gauche au Bundestag.

En moyenne, les ménages touchés dans le land devaient payer 99 euros de leur poche chaque mois, soit sur les allocations de base ou sur leurs économies. Au niveau national, le taux était beaucoup plus élevé, avec 12,2 pour cent de tous les ménages bénéficiant de l'allocation chômage. Selon le ministère du Travail, presque 320 000 des 2,6 millions de ménages concernés n'ont pas reçu la pleine prise en charge des frais de logement et ont dû contribuer en moyenne 103 euros d'autres sources chaque mois.

Différences dans le montant des paiements supplémentaires

Il y avait des différences significatives dans le Mecklembourg-Poméranie antérieure selon la région. Les ménages bénéficiant de l'allocation chômage dans la ville hanséatique de Rostock devaient faire les paiements supplémentaires les plus élevés, avec 141 euros par mois. Cependant, le pourcentage de ces payeurs supplémentaires était inférieur à la moyenne du land à 5,8 pour cent. Cela pourrait indiquer que moins de bénéficiaires de l'allocation chômage dans la plus grande ville du land vivent dans des appartements considérés comme trop grands ou trop chers par les autorités. Cependant, des directives différentes s'appliquent à la campagne. Dans le district de Rostock, la différence entre les frais de logement réels et approuvés était de 110 euros, et dans la ville de Schwerin, elle était de 107 euros. Dans le Nordwestmecklenburg, le montant était le plus bas du land à 83 euros.

Subvention dépend du loyer et de la taille de l'appartement

En principe, les frais de logement, c'est-à-dire le loyer et les frais de chauffage, des bénéficiaires de l'allocation chômage doivent être pris en charge par l'État. Cependant, cela ne s'applique que si les frais sont considérés comme raisonnables. À cette fin, le loyer et la taille de l'appartement ne doivent pas dépasser certaines limites définies régionalement. Ceux qui vivent dans un appartement trop grand sont invités à déménager ou, par exemple, à sous-louer une chambre.

Les associations sociales ont depuis longtemps critiqué le fait que les limites de loyer fixées sont souvent irréalistes. Souvent, les personnes concernées n'ont pas

