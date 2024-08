"Déçus par les développements!" La société de cinéma efface l'avant-première de "Mégalopolis".

Dans la publicité pour le prochain film de Coppola, "Mégalopolis", il semble que des citations de critiques fabriquées aient été utilisées. En conséquence, Lionsgate, le distributeur du film, a retiré la bande-annonce et a présenté des excuses, qualifiant cela d'"erreur grave".

Peu de temps après sa présentation, la bande-annonce de "Mégalopolis" a été retirée par Lionsgate. Selon plusieurs sources médiatiques, la raison est l'inclusion de critiques fabriquées dans la bande-annonce promotionnelle. Dans une déclaration obtenue par "Variety", Lionsgate a exprimé ses regrets, déclarant : "Nous regrettons profondément cette erreur dans notre processus de révision et nous présentons nos excuses aux critiques de cinéma et à Francis Ford Coppola et American Zoetrope pour cette erreur inexcusable."

Selon "Variety", la bande-annonce, publiée un mercredi, présentait des critiques acerbes de films classiques réalisés par Francis Ford Coppola. Il semble que Lionsgate ait utilisé ces critiques pour illustrer comment ces films sont devenus des classiques malgré les critiques négatives initiales, espérant probablement reproduire le même parcours pour "Mégalopolis".

Par exemple, la critique tardive Pauline Kael était présentée comme critiquant "Le Parrain" en raison de ses ambitions artistiques excessives. De même, Andrew Sarris était présenté comme qualifiant "Le Parrain" de "bavard" et "auto-indulgent". Les citations d'autres critiques ont également été manipulées. De plus, le commentaire de Roger Ebert, "Un triomphe du style sur la substance", a été attribué à tort au mauvais film. La source originale de cette citation était la critique d'Ebert de "Batman" (1989), et non "Dracula de Bram Stoker" (1992) de Coppola.

Réponse du critique mal cité

"Même pour ceux qui ne sont pas fans des critiques, nous ne devrions pas avoir nos mots tordus comme ça", a déclaré le critique de film mal cité Owen Gleiberman dans l'article de "Variety", en soulignant qu'il n'avait jamais qualifié "Dracula de Bram Stoker" de "maîtrepiece chaotique". Gleiberman a également remis en question la stratégie marketing de Lionsgate consistant à inclure des critiques supposément négatives de précédents films de Coppola. Selon lui, les critiques de cinéma étaient généralement favorables à "Le Parrain" en 1972.

Les cinéphiles pourront se faire leur propre opinion sur "Mégalopolis" le 26 septembre. Le film sortira dans les salles américaines le 27 septembre. Dans ce phénomène de science-fiction, Adam Driver incarne le personnage principal César Catilina, qui cherche à reconstruire la ville de Nouvelle-Rome selon sa propre vision. D'autres acteurs notables, tels que Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel et Shia LaBeouf, font également partie de la distribution.

La publicité pour "Mégalopolis" contenait des critiques de critiques fabriquées, ce qui a conduit Lionsgate à retirer la bande-annonce. Malgré leurs excuses, la mauvaise utilisation des critiques de films a suscité des préoccupations chez les critiques de films, tels qu'Owen Gleiberman, qui a déclaré que ses mots avaient été tordus dans la bande-annonce.

Lire aussi: