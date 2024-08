- Déçus Beach Duo: "Je vous fais une bonne raclée"

La défaite écrasante a initialement assombri l'esprit du duo allemand de volley-ball de plage Nils Ehlers et Clemens Wickler, malgré la médaille d'argent gagnée. "Peut-être que nous en voulions trop. L'or était à portée de main, puis notre tête s'est complètement vidée", a déclaré Wickler après la défaite 0:2 (10:21, 13:21) contre David Ahman/Jonatan Hellvig de Suède.

Lors du warm-up, il avait l'impression d'être dans la meilleure forme de tout le tournoi. "Et puis nous sortons sur le terrain et tout est complètement parti. Mes jambes sont lourdes. Il s'est clairement passé quelque chose mentalement", a déclaré le joueur de 29 ans.

Le duo n'a pas réussi à trouver son rythme

Contre les favoris suédois du tournoi, l'équipe allemande n'a pas montré grand-chose de ce qui les avait menés en finale. "Nous n'avons pas réussi à trouver notre jeu, malheureusement nous avons joué notre pire match de la saison en finale", a déclaré le berlinois d'origine Ehlers.

"C'est incroyablement douloureux parce que sur la scène, avec toute l'attention, nous n'avons pas réussi à trouver notre jeu et à jouer comme ça", a déclaré le joueur de 30 ans. Mais avec le temps, la joie d'avoir atteint ce niveau viendra. "Être ici avec la médaille autour du cou me remplit aussi de fierté. Et c'est important, de continuer à réaliser ça, de continuer à se le dire", a-t-il déclaré. "Et finalement, j'en suis sûr, je finirai par y croire à 100%."

Les habitants de Hambourg n'ont pas beaucoup de temps pour célébrer leur médaille d'argent ou regretter les opportunités manquées en raison de leur emploi du temps international. Le championnat d'Europe aux Pays-Bas commence pour les deux d'entre eux le mercredi.

