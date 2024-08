Découvrir les malfaiteurs dans le monde souterrain du Darknet: le point de vue d'un procureur

Jana Ringwald est la procureure en chef au Bureau central allemand de lutte contre la cybercriminalité basé à Francfort. Dans le podcast "So techt Deutschland", elle parle de sa carrière, d'enquêtes palpitantes sur le Darknet et des obstacles de la poursuite des crimes numériques.

Initialement, Ringwald a étudié le droit et l'histoire et a atterri dans le département de la cybercriminalité. Elle a dû s'adapter aux processus techniques complexes et aux tactiques d'enquête. "Je suis encore étonnée de comment j'ai réussi à le faire. J'étais attirée par la technologie du Darknet, mais aussi par les cryptomonnaies et la blockchain", dit Ringwald en évoquant son implication dans des affaires de pointe comme le marché du Darknet "Wall Street Market".

"Wall Street Market" était le deuxième plus grand marché du Darknet. La plateforme comptait plus d'un million d'utilisateurs et plus de 5 000 vendeurs, principalement dans les domaines de la drogue, des données volées, des documents falsifiés et des logiciels malveillants.

Souvent, les experts en informatique de la police laissent des messages sur les sites Web criminels - un "bannière sécurisée", où ils essaient généralement de taquiner les personnes visées. D'un autre côté, les enquêteurs sont souvent surpris par la sophistication des méthodes des hackers. "Le codage est impressionnant. Mais bien sûr, nous faisons toujours notre travail", dit le procureur en chef.

La cybercriminalité n'est plus un concept abstrait pour Ringwald - elle touche la vie quotidienne de chacun. "Chaque attaque informatique et crime numérique est tracé jusqu'à des individus - leurs forces, leurs faiblesses et leurs histoires uniques", dit l'avocat. Son travail consiste à capturer ces délinquants et à exposer leurs activités.

Le plus grand défi est de moderniser le système de justice pour répondre à l'ère numérique, car même les petits crimes comme le vol de vélos laissent des traces numériques. C'est pourquoi Ringwald plaide pour une collaboration accrue entre les entreprises, les citoyens et la police et le parquet. "Nous faisons des efforts conscients pour abaisser la barrière pour nous contacter et fournir les données nécessaires - cela se résume généralement à quelques informations de base", argue Ringwald.

