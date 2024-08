Découvrir les échos du passé associés à l'expression "piétiner les autres", comme popularizé par Gigi.

Au neuvième jour dans le désert, les défis atteignent leur apogée. Les habitants du camp sont épuisés et au bord du gouffre. La faim et la fatigue dominent leur quotidien. Malheureusement, le malheur continue lorsque le dîner prend un tour pour le pire, poussant Gigi à reveal la stratégie de Thorsten Legat. Est-ce seulement le début de nouvelles épreuves ?

"Ingénument, je pleure rarement, mais je suis soulagé d'être sorti," déclare Winfried Glatzeder, surnommé "Kaders Anker". C'est le dernier moment de bonheur de cette journée chaotique. Tout le camp est morose. Chacun semble être à bout de forces. Les nuits sont agitées, la pénurie de nourriture persiste, et la règle de ne pas dormir pendant la journée est inflexible.

"Hé Georgina, tu dors !" Mais est-il vraiment possible de le prouver ? Peut-être la jeune Giulia de 34 ans ne peut-elle tout simplement pas supporter la folie et médite-t-elle ? En somme, tout le monde semble être un zombie sans vie. La faim contrôle les heures de veille des campeurs. Dans une tentative de faire au mieux de leur situation, ils se débrouillent en écrasant des haricots et en les fritant en petites galettes. Mais les mots d'Eric sont véridiques : "La faim nous y force."

Sarah et Giulia essaient de régler leur différend de la veille. La comparaison de Giulia avec l'ancien leader de l'équipe comme un officier de la Stasi n'a pas été bien reçue, même si elle a essayé de se défendre en disant que c'était juste une expression. Malgré leurs intentions amicales, elles ne trouvent pas de terrain d'entente. Sarah promet à Giulia qu'elle ne la trahira pas et ne causera plus de problèmes.

Peut-être que l'estomac grondant pousse les gens à se concentrer sur les insultes des autres en négligeant leur propre politesse.

Âmes à nu et repas gâchés

Les conversations sur la vie, l'âge ou les relations passées offrent peu de réconfort au camp. La léthargie et l'inadéquation prédominent. Ceux qui s'attendent à une nourriture délicieuse pour apporter un peu de joie se trompent. Malheureusement, Giulia a gâché la pintade en ajoutant des morceaux de citron dans la sauce. Elle a également laissé tomber le chou dans le sable, laissant les campeurs gémir : "Dégoûtant ! Un désastre total ! Inconsumable !"

During a joint night watch with Sarah, Danni expresses her frustration about her demanding job and her tragic past. She once lived in poverty and a toxic relationship, resulting in her children being taken into foster care due to her depression. Danni's emotional breakdown under tears is heartbreaking.

The next morning brings little hope and is filled with worries about looking "tired out." Gigi, the new team leader, wrestles with his new responsibilities. Isn't a leader supposed to laze in a hammock all day and bark orders? But Gigi reasons, "I'm just too good-looking to work. That's why I became a reality star." So he vows to only participate in "dating shows" in the future and avoid challenging projects like the jungle camp.

Even the new "Big Boss" finds his feet in his position, but his antennas are still working perfectly. He turns his attention to Thorsten and scrutinizes his recent comments. Finally, Thorsten's macho act infected the campers, leading the viewers to cheer. "Bro, bro," Thorsten says to everyone, "You're in my heart, blah blah!" Gigi informs Sarah, "He says that to everyone! He also boasts, 'I had a villa and a Ferrari at 20.'" Gigi thinks, "If you have money, keep it to yourself!"

Legat's show-off behavior is met with Gigi's skepticism. Legat is never tired of talking about his "winning battles" that "everyone else can only dream of." But he also says, "I'll step on bodies to achieve my goals. I'll destroy everything around me."

Sarah and Elena also faced their fair share of destruction - their hopes for a gourmet dinner. Heidi Klum's former model and "the alpha female" received a zero-star rating in "SpieleParaFies." It was to be expected. They were subjected to fish innards and slop while answering difficult questions. And those grueling game requirements! No one, absolutely no one in this world can name "four African countries." The only way is up from here!

In the midst of their struggles, the campers start sharing their deepest secrets.

Trying to lighten the mood, Gigi jokingly suggests that he should only participate in dating shows in the future and avoid challenging projects like the jungle camp, bringing a brief moment of laughter to the RTL broadcast.

