Découvrir les différences entre Poutine et Lavrov

12:59 La Russie revendique la victoire à Donetsk, s'emparant de nouveaux villagesSelon les déclarations russes, leurs forces ont réussi à prendre le contrôle de quatre villages supplémentaires dans la région de Donetsk en Ukraine. L'Unité du Sud a annexé Krasnohoriwka et Hryhoriwka, tandis que l'Unité de l'Est a pris possession de Wodiane. L'Unité centrale a également revendiqué Halyzynivka, selon le ministère russe de la Défense. Cependant, ces allégations restent non vérifiées indépendamment. Les conseillers militaires ukrainiens ont classé trois des quatre communautés touchées - toutes sauf Hryhoriwka - comme territoires occupés. L'Ukraine endure actuellement une intense pression sur son front est.

12:20 Moscou limitée à un seul partenaire de dialogueSuite à la sommet de paix en Suisse sans la participation de la Russie en juin, le chancelier allemand Olaf Scholz a exprimé sa volonté d'engager des discussions avec le président russe Vladimir Poutine. Cependant, la réponse de la Russie est réservée, avec le ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov adoptant une approche diplomatique mais la dirigeant vers des entités non européennes, selon le correspondant de ntv Rainer Munz.

11:50 Kiev prévient de l'utilisation accrue d'armes chimiques par la RussieLes autorités ukrainiennes ont exprimé leurs préoccupations quant à l'augmentation de l'utilisation d'armes chimiques par les forces russes sur les territoires ukrainiens. Le commandement des Forces armées ukrainiennes met en évidence une augmentation significative du déploiement de substances hazardous et d'agents chimiques au cours du mois d'août seul, avec 447 occurrences, suivi de 4 035 occurrences entre le 15 février 2023 et le 24 août 2024. De plus, les troupes du Kremlin auraient utilisé des agents de guerre chimique interdits et testé des composés chimiques inconnus.

11:19 Kiev cherche l'approbation pour des attaques contre des dépôts au-delà des frontières russesLe chef de l'office présidentiel ukrainien a réitéré la demande de son pays aux alliés occidentaux d'autoriser l'utilisation d'armes ukrainiennes contre des cibles situées sur le territoire russe. Andriy Yermak souligne la nécessité de cibler les dépôts de missiles russes. "La défense n'est pas une provocation", note-t-il sur Telegram. Les pays occidentaux sont réticents à accorder l'autorisation d'utiliser des armes ukrainiennes sur le sol russe en raison de préoccupations quant à une possible escalade.

10:53 La Russie triomphe dans des attaques utilisant des drones et des frappes de missilesDes rapports officiels indiquent qu'au moins trois personnes ont été blessées et que des bâtiments ont été endommagés, avec plusieurs incendies dans différentes régions d'Ukraine, suite aux attaques de drones et de missiles de la Russie. Un total de 38 drones ont été abattus dans 13 régions différentes par la défense aérienne ukrainienne, avec 18 drones interceptés avec succès, selon les rapports sur Telegram. La Russie a également déployé deux missiles lors des attaques, avec des perturbations dans les installations énergétiques de huit régions.

10:27 Dommages à la réputation : l'avocate des droits de l'enfant de Poutine épouse un oligarquePrécédemment considérée comme un symbole de la féminité russe, Maria Lwowa-Belova, l'ambassadrice russe des droits de l'enfant, était mariée à un prêtre orthodoxe depuis 2003. Le duo avait utilisé les médias de propagande pour promouvoir les valeurs traditionnelles, la foi religieuse et les expériences parentales. Ils avaient même coopéré avec Vladimir Poutine, qui a été inculpé par la Cour pénale internationale en 2023 pour l'enlèvement d'enfants en Ukraine. Cependant, la dévotion de Lwowa-Belova à la tradition et à son mari prêtre pourrait ne pas être aussi forte qu'on le pensait Previously, given the recent reports that she has married oligarch Konstantin Malofeew, with whom she had a long-term relationship. Malofeew is notorious for his ties to Tsargrad TV, a Kremlin-affiliated Christian TV channel, and his staunch support for monarchy and the Russian war.

09:59 Des attaques ukrainiennes font des victimes et causent des dommages à MoscouUne femme a reportedly perdu la vie dans une attaque de drone ukrainien sur la capitale russe, Moscou, selon les autorités locales. Des images montrent des explosions dans les quartiers résidentiels. Les sources russes affirment également que 144 drones ont été interceptés.

09:32 "Océan-2024" : la marine russe engage des exercices militaires mondiauxLa marine russe lance des manœuvres stratégiques appelées "Océan-2024" dans différentes régions du pays le plus grand du monde. Plus de 400 navires de guerre, y compris des sous-marins, et plus de 90 000 personnel de différentes divisions de flotte participeront aux exercices, jusqu'au 16 septembre. Les manœuvres se déroulent dans le Pacifique, l'Arctique, la Baltique et la mer Caspienne, ainsi que dans la mer Méditerranée, où la Russie maintient une présence militaire dans la ville portuaire syrienne de Tartus.

09:10 Incendie mortel dans la région russe d'OrenbourgDeux personnes ont perdu la vie dans un incendie dans un pipeline pétrolier situé dans la région russe d'Orenbourg, selon l'agence de presse TASS. Une enquête sur la cause de l'incendie est actuellement en cours. Cependant, il n'y a pas d'informations disponibles sur le moment où l'incendie a commencé. Des rapports non confirmés liés à l'incident se sont répandus sur certains canaux Telegram russes.

08:43 Les négociations sont suspendues alors que la Russie s'accroche à ses revendications d'intégrité territorialeLa Russie ne s'engagera pas dans des négociations avec l'Ukraine tant que ses troupes ne se retireront pas des territoires russes, selon les témoignages de l'agence de presse TASS, citant le secrétaire du Conseil de sécurité russe Sergei Shoigu. Auparavant, le porte-parole du Kremlin Peskov avait exprimé des sentiments similaires.

07:43 Scholz fixe des conditions pour la participation russe à un sommet de la paixLe chancelier allemand Olaf Scholz fixe certaines conditions pour la participation russe à un éventuel sommet de paix sur l'Ukraine. Lors d'un événement de l'SPD lundi soir, il souligne qu'il faut non seulement fournir une aide militaire à l'Ukraine pour lutter contre son agresseur, la Russie, mais aussi trouver un moyen de mettre fin au conflit. Comme la direction ukrainienne, Scholz souhaite une autre conférence de paix avec la participation de la Russie. Il déclare : "C'est manifestement impossible si l'un des participants menace simultanément de poursuivre les attaques", en référence au président russe Vladimir Poutine. Poutine, selon Scholz, réclame même plus de territoire ukrainien en échange de la paix. "Ce qui est crucial en politique, comme toujours, c'est la clarté, la fermeté et le courage. C'est ce qui est nécessaire pour assurer la paix et la sécurité en Europe", conclut le chancelier Scholz.

07:18 Fico critique les forces armées ukrainiennes pour alleged fascisme - Kyiv protesteL'Ukraine est en désaccord avec la critique du Premier ministre slovaque pro-russe Robert Fico, qui a appelé Kyiv à agir contre le "fascisme" au sein de ses forces armées, selon Reuters. Dans un communiqué du ministère ukrainien des Affaires étrangères, il est indiqué : "Les soldats ukrainiens défendent leur famille, leur foyer et leur terre, ainsi que toute l'Europe et le monde libre contre les envahisseurs russes. Ils portent le symbole 'Z', qui est une représentation de l'esthétique fasciste dans la Russie moderne". Le ministère ajoute que le peuple ukrainien a subi "des millions de pertes" dans la lutte contre le nazisme au cours du XXe siècle. L'allégation de "fascisme" de Fico reflète la propagande russe qui assimile souvent la direction ukrainienne aux nazis. En fait, les partis d'extrême droite n'ont remporté que 2,4 % des voix aux élections ukrainiennes de 2019. L'historien Timothy Snyder, however, détecte des tendances fascistes dans le régime de Poutine.

06:56 Vorobyov corrige les chiffres des pertes suite à l'attaque de la capitale russeDans un message Telegram, le gouverneur de la région de Moscou, Andrei Vorobyov, corrige les rapports précédents sur la mort d'un enfant. Il indique maintenant qu'une femme a été tuée et que trois civils ont été blessés dans une attaque de drone ukrainien sur la capitale russe. Initialement, il avait rapporté la mort d'un enfant, mais il n'a pas pu le confirmer. Il indique qu'il y a 43 personnes hébergées dans des abris d'urgence.

06:25 Greenpeace va enquêter sur les dommages environnementaux causés par la Russie en UkraineGreenpeace rouvre un bureau à Kyiv pour accélérer les projets de reconstruction en Ukraine et examiner les dommages environnementaux causés par l'invasion russe. Dans un communiqué, Greenpeace annonce qu'il collabore déjà avec des organisations environnementales locales pour enquêter et documenter ces transgressions environnementales. La nouvelle responsable du bureau, Natalya Hosak, déclare : "Notre mission est d'aider l'Ukraine à reconstruire les infrastructures sociales de manière verte en utilisant des sources d'énergie propres telles que l'énergie solaire et éolienne".

06:02 Des rapports russes font état de la mort d'un enfant dans la région de Moscou suite à une frappe ukrainienneSuite à une frappe de drone ukrainien dans la région de Moscou, des rapports russes font état de la mort d'un enfant. Le gouverneur de la région d'Andrei Vorobyov a annoncé sur Telegram qu'au moins 14 drones ukrainiens avaient été interceptés dans la région de la capitale pendant la nuit. L'un de ces drones a causé un incendie, qui est actuellement éteint par les pompiers. Vorobyov ajoute : "Malheureusement, un enfant de neuf ans a été tué". L'interception d'un autre drone dans la région de la capitale a entraîné au moins une blessure lorsque des débris sont tombés sur un immeuble d'appartements. Le maire de Moscou, Sergei Sobyanin, avait initialement rapporté que 11 drones avaient été interceptés près de la capitale russe.

05:31 L'Ukraine repousse une attaque de drones russes sur KyivL'administration militaire de la capitale ukrainienne a rapporté via Telegram que les unités de défense aérienne ukrainiennes ont réussi à repousser une attaque de drones russes sur Kyiv.

04:36 Des débris de drone russe abattu tombent sur une centrale électrique dans la région de TulaSelon l'agence de presse russe TASS, des débris d'un drone abattu par la défense aérienne russe dans la région de Tula ont atterri sur une centrale électrique. "Heureusement, il n'y a pas eu de pertes", a déclaré TASS en citant les autorités de Tula. Le processus opérationnel et l'approvisionnement en ressources pour les consommateurs sont restés ininterrompus, et la situation est sous contrôle.

03:29 Des drones ukrainiens attaquent la région de MoscouAprès l'interception de deux drones ukrainiens au-dessus du district de Domodedovo de Moscou, les services d'urgence ont été déployés sur le site de l'accident, selon le maire de Moscou, Sergei Sobyanin. Aucun détail n'a été fourni sur les éventuels dommages ou blessures. Le district de Domodedovo, à environ 50 kilomètres au sud du Kremlin, est le lieu de l'un des plus grands aéroports de Moscou.

02:17 La défense aérienne russe arrête un drone approchant de MoscouLes unités de défense aérienne russes ont réussi à intercepter et à détruire un drone se dirigeant vers Moscou, selon le maire de Moscou, Sergei Sobyanin. Les rapports préliminaires n'ont signalé aucun dommage ou blessure sur le site de la chute des débris. Aucun communiqué n'avait été émis par le côté ukrainien.

00:12 Le président Zelensky remercie la Suède pour un nouveau paquet d'aideLe président ukrainien Volodymyr Zelensky a exprimé sa gratitude à la Suède pour un paquet d'aide de 445 millions de dollars. "Cette aide significative, qui comprend des systèmes de défense aérienne, des armes antichars et des contributions financières pour répondre aux besoins urgents en Ukraine, renforcera nos capacités de défense", a commenté Zelensky sur Twitter. Selon les rapports suédois, le paquet comprend également des pièces de rechange pour les avions de combat Gripen en vue de futures livraisons d'avions.

22:17 Ministère des Affaires étrangères : la Russie représente un "danger majeur pour la tranquillité" positionné directement à la frontière est de l'OTAN Suite à l'infiltration de drones russes en Lettonie et en Roumanie, le Ministère des Affaires étrangères a classé la Russie, sous la présidence de Vladimir Poutine, comme "le danger majeur pour la tranquillité et la sécurité". "Malheureusement, la Russie de Poutine est actuellement le danger majeur pour la tranquillité et la sécurité directement à la frontière est de l'OTAN", précise le ministère sur X. "Cela a été notamment démontré par les récentes infiltrations de drones en Roumanie et en Lettonie." "Nous collaborons avec nos partenaires de l'alliance et soutenons leur position", ajoute le Ministère des Affaires étrangères concernant les drones. Ce week-end, les membres de l'OTAN et de l'UE, la Lettonie et la Roumanie, ont chacun rapporté l'intrusion d'un drone russe dans leur territoire.

21:42 Les États-Unis refusent de soutenir les allégations de livraison de roquettes iraniennes à la Russie Le gouvernement américain ne peut pas corroborer les rapports suggérant que l'Iran a fourni des roquettes balistiques à la Russie, affirme John Kirby, porte-parole de la sécurité nationale du gouvernement américain.

21:28 Zelensky plaide pour l'exécution rapide des accords d'aide Le président ukrainien Volodymyr Zelensky plaide pour l'exécution rapide des accords d'aide avec l'Occident. "La progression de la guerre dépend directement de la qualité de la logistique des livraisons et du respect strict de tous les engagements de nos partenaires", a déclaré Zelensky dans son discours vidéo du soir. Les armes et l'équipement doivent arriver à temps pour être efficaces. "Ce qui est nécessaire en septembre doit atteindre nos troupes en septembre."

20:52 Le politicien russe dissident conseille de ne pas offrir à Poutine une "retraite acceptable" Le politicien russe de l'opposition Vladimir Kara-Mursa met en garde l'Occident contre l'offre d'une "retraite acceptable" au président russe Vladimir Poutine dans le conflit en Ukraine. "Il est crucial que Vladimir Poutine ne sorte pas vainqueur de ce conflit contre l'Ukraine", déclare Kara-Mursa. "Il est crucial que Vladimir Poutine ne trouve pas de stratégie de sortie viable de ce conflit en Ukraine." Environ un mois après sa libération dans un échange de prisonniers, Kara-Mursa explique qu'il comprend la "fatigue" concernant la guerre dans les sociétés occidentales. Cependant, Poutine doit "être vaincu". Il ajoute : "Si, malheureusement, le régime de Poutine est capable de présenter l'issue de cette guerre comme une victoire pour lui-même et de maintenir son pouvoir, nous discuterons d'un autre conflit ou d'une autre catastrophe dans un an ou 18 mois."

