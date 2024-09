Découvrir le fait que la grève ne génère pas de progrès dans le conflit du travail.

Discover Airlines, filiale de Lufthansa, maintient fermement sa position face aux revendications des syndicats Vereinigung Cockpit (VC) et UFO, malgré six jours de grève de certains de ses employés. Selon le PDG de la compagnie, Bernd Bauer, "Nous n'avons pas jugé nécessaire de céder aux pressions politiques et aux jeux syndicaux du secteur."

L'entreprise respecte les accords collectifs signés avec le syndicat rival Verdi, permettant aux employés de profiter rapidement des améliorations négociées. Grâce à l'engagement de nombreux travailleurs, en moyenne quatre vols sur cinq ont pu décoller, et l'impact de la grève a été maintenu au minimum.

Entre-temps, VC a déclaré avoir obtenu un "résultat positif" de la grève qui s'est terminée dimanche, qu'elle a menée de concert avec l'Organisation indépendante des stewards et hôtesses de l'air (UFO). VC et UFO réclament de Discover la conclusion d'accords collectifs pour la première fois. Les trois syndicats sont en désaccord sur celui qui a le plus d'adhérents et donc le droit de représentation.

"La tranquillité ne reviendra dans l'entreprise que lorsque les intérêts des membres de VC seront pris en compte par le biais de leurs propres accords collectifs et d'améliorations des conditions de travail", a déclaré le président de VC, Andreas Pinheiro. "Nous venons à peine de commencer. À la fin, nous l'emporterons."

Le différend entre VC et UFO, qui réclament des accords collectifs de la part de Discover Airlines, a été porté devant la Cour de justice en raison de désaccords sur la représentation syndicale. Malgré les procédures judiciaires en cours, Discover Airlines continue de respecter ses accords existants avec le syndicat rival Verdi.

Lire aussi: