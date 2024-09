Découvrir des informations essentielles sur la compétition de la Ligue des champions

Qu'est-ce qui se passe ? La nouvelle saison de la plus haute compétition européenne de handball, la Ligue des champions, s'apprête à démarrer. Quelles sont les équipes allemandes impliquées ? Qui sont les favoris ? Comment se déroule la compétition ? Où auront lieu les matchs ? Nous allons répondre aux principales questions concernant la "Royale" et la tenue de Bob Hanning.

C'est quoi l'histoire ? Connu comme le tournoi de clubs le plus influent du handball européen, la Ligue des champions est le théâtre où 16 équipes, dont les tenants du titre SC Magdeburg et les vice-champions Füchse Berlin, s'affrontent pour le respect, le titre et une coquette somme d'argent.

Combien d'argent sommes-nous en train de parler ? Le vainqueur remportera un million d'euros, ce qui pourrait faire battre quelques cœurs de handballeurs. Chaque match de groupe rapportera 10 000 euros, avec une prime de 5 000 euros par point, ce qui porte le total à 15 000 euros par match. Pour les tours à élimination directe, la prime en argent augmente à 10 000 euros par match, plus 7 500 euros par point en huitièmes de finale ou 10 000 euros par point en quarts de finale. Les quatre équipes qui se qualifieront pour le Final Four de Cologne pourraient empocher de l'argent.

Comment ça se passe ? Contrairement au football, la "Royale" du handball suit le même schéma. Nous allons assister à 16 équipes qui s'affrontent en phase de groupes, divisées en deux groupes de huit. Les deux premières équipes de chaque groupe se qualifieront directement pour les quarts de finale, tandis que les équipes classées troisième à sixième des deux groupes s'affronteront en playoffs, similaire à un huitièmes de finale. Les quarts de finale restants seront déterminés par ces matchs de playoffs. Les quatre vainqueurs des quarts de finale (après des matchs aller-retour) se qualifieront pour le Final Four de Cologne, où le champion sera couronné les 14 et 15 juin 2025 à la Lanxess Arena.

Qui sont les favoris ? Le FC Barcelona est le tenant du titre. Avec le recordman du titre, qui a remporté trois de ses douze titres lors des quatre dernières saisons, une bonne performance peut être attendue lors de la prochaine saison. Cependant, l'équipe danoise Aalborg Handbold, désormais dirigée par l'ancien entraîneur de Flensburg Maik Machulla etfeaturing le meneur de jeu DHB Juri Knorr lors de la saison prochaine, se présente comme un solide concurrent pour le trophée. Malgré sa défaite contre Barcelona d'un seul but lors de la dernière finale du tournoi.

Et les candidats allemands ? Comme toujours, ils figurent sur la liste des favoris. En tête de liste se trouve SCM, le dernier vainqueur allemand de la "Royale" en 2023, qui souhaite revenir en finale après sa sortie en demi-finale de la saison dernière (contre Aalborg). Les Füchse ont également un faible espoir de faire leur retour en Ligue des champions après une absence de 11 ans. La clé pour Berlin, dirigé par le récent meilleur joueur de handball du monde Mathias Gidsel, est de savoir comment l'équipe moins fournie gérera le double défi par rapport à Magdeburg.

Les Füchse commenceront leur parcours jeudi (20h45) avec un match à domicile contre l'équipe hongroise leader Veszprem, tandis que Magdeburg ouvrira son compte le même jour (18h45) contre l'équipe hongroise Pick Szeged. Dans le groupe B, l'équipe dirigée par l'entraîneur maître Bennet Wiegert affrontera également Barcelona, Aalborg et Kielce. Les Füchse, dans le groupe A qui semble moins difficile, affronteront également Paris St. Germain et Wisla Plock.

Bob Hanning va-t-il vraiment porter un smoking ? C'est encore un mystère. Le patron du handball des Füchse Berlin, known for his outspokenness, a gardé le silence sur le sujet, promettant seulement un grand événement pour la famille des Füchse, ce que les Füchse n'ont pas eu dans la Ligue des champions depuis 11 ans.

Où peut-on voir les matchs ? Les droits de diffusion sont détenus par le fournisseur de streaming DAZN, comme lors de la saison dernière. Tous les matchs des équipes allemandes seront disponibles en direct là-bas.

