- "Découvrir ce qui est caché: les chercheurs recherchent le lieu où se trouvait le MH370"

Le 8 mars 2014, le vol MH370 de Malaysia Airlines a disparu des écrans radar pendant son vol de Kuala Lumpur à Beijing, transportant 239 personnes à bord. Cet événement a marqué le début de l'un des plus grands mystères de l'aviation. Malgré de nombreuses tentatives de recherche et d'experts en aviation pour résoudre cette énigme, ils n'ont pas réussi. Récemment, un chercheur australien a déclaré avoir résolu l'énigme de l'emplacement de l'avion.

Vincent Lyne de l'Université de Tasmanie affirme dans son étude avoir découvert l'emplacement de l'avion - dans une fosse océanique profonde de 6 000 mètres. Il a décrit cette zone comme un "endroit parfait pour se cacher" dans un récent post sur LinkedIn.

Cette fosse est située à l'extrémité de la dorsale sous-marine cassée, un plateau océanique dans l'océan Indien sud-est, à environ 2 000 kilomètres de la côte ouest de l'Australie. Le milieu marin y est "rude et dangereux", a écrit Lyne. Cela explique probablement pourquoi les débris n'ont pas encore été trouvés. L'étude de Lyne de 2021 a été récemment acceptée et publiée par la revue respectée "Journal of Navigation" après un processus de révision par des pairs.

Retour en arrière : Le Boeing 777 a décollé sans incident de l'aéroport international de Kuala Lumpur tôt le matin du 8 mars 2014. À 1 h 19, le capitaine Zaharie Shah a été entendu pour la dernière fois depuis le cockpit. Peu après, le transpondeur a été désactivé - un dispositif qui diffuse des données à la contrôle de la circulation aérienne au sol.

Environ deux heures après le décollage, l'avion a disparu des derniers écrans radar. Pendant environ sept heures, un satellite a reçu des signaux appelés "pings" de MH370. Cela aurait été autour du moment où le réservoir de carburant se serait vidé.

Plus tard, des débris ont été découverts sur les côtes de l'océan Indien. Cependant, le corps principal de l'avion, les passagers et le boîtier noir n'ont toujours pas été retrouvés. La recherche sous-marine de plusieurs années s'est conclue sans résultat.

Pourquoi l'avion s'est-il écrasé ? Depuis, de nombreuses théories ont émergé, notamment le hijacking, le suicide du pilote ou le tir militaire intentionnel ou accidentel. Il n'y a jamais eu de preuve concrète.

Vincent Lyne pense que ce n'était pas l'épuisement du carburant, comme beaucoup l'ont suspecté, mais un amerrissage délibéré ordonné par le capitaine. Il cite les dommages aux ailes et au système de volets, ainsi qu'un volet découvert sur la côte de La Réunion, à l'est du continent africain, comme preuves.

Ces dommages ressemblaient à ceux après l'amerrissage contrôlé du capitaine Chesley "Sully" Sullenberger sur la rivière Hudson de New York en 2009, a écrit le scientifique. Tous les 155 passagers à bord ont survécu à l'atterrissage Remarkable à l'époque.

Que le pilote ait agi en raison d'une urgence ou qu'il ait prévu de faire entrer l'avion dans la mer pour disparaître, même les dernières recherches n'ont pas pu clarifier cela. Selon Lyne, le pilote a presque réussi une disparition parfaite de l'avion. "Ça aurait marché, si MH370 n'était pas passé par une vague avec son aile droite", a-t-il déclaré.

Pour son étude, Lyne a combiné la longitude de la piste de l'aéroport de Penang avec une trajectoire de vol trouvée sur le simulateur de vol du pilote. Cela avait été Previously dismissed as "irrelevant" by FBI investigators. À l'intersection des deux lignes, Lyne claims, se trouve une fosse de 6 000 mètres de profondeur. MH370 avait disparu des radars près de Penang à l'époque.

Lyne a exhorté les autorités à prioriser une investigation du site qu'il a identifié. Selon lui, cela pourrait apporter un peu de closure aux familles des victimes qui ont été confrontées à de nombreuses "théories confuses" et "spéculations sauvages" depuis si longtemps.

D'autres chercheurs ont critiqué les conclusions de Lyne, suggérant que sa méthodologie pourrait ne pas être entirely sound. Malgré la controverse, l'océan Indien reste une zone clé de recherche dans la recherche en cours de MH370.

