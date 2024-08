- Découvrez une compagnie aérienne à Munich qui a subi une explosion de voiture dévastatrice.

Le plus grand opérateur de ligne à Munich, le hub principal se prépare à une grève qui débutera mardi, seulement deux semaines avant la fin des vacances scolaires en Bavière et en Bade-Wurtemberg. Malgré cela, la filiale de Lufthansa, Discover Airlines, a promis de faire fonctionner autant de vols que possible dans les jours à venir. Cependant, les détails de cette promesse restaient flous lundi après-midi.

Les syndicats de l'aviation, Vereinigung Cockpit (VC) et UFO, ont appelé les pilotes et le personnel de cabine à participer à une grève de quatre jours, du mardi au vendredi. Selon l'annonce de la compagnie aérienne, environ 270 vols Discover sur les trajets court, moyen et long-courrier au départ de Francfort et Munich sont prévus pendant cette période.

Mardi, Discover prévoit de faire décoller "de nombreux vols" et travaille sur des alternatives pour les passagers dont les vols pourraient être annulés. Les conséquences de la grève pour les jours suivants sont encore en cours d'évaluation. Les passagers concernés seront informés sans tarder et pourront également suivre l'état de leur vol en ligne à https://www.lufthansa.com/de/de/flight-plan-and-flight-status#/.

Discover a positionné cinq avions court-courrier à Munich, qui effectuent environ 70 trajets par semaine vers 23 destinations touristiques populaires. La compagnie aérienne opère uniquement depuis Francfort et Munich. La cause de ce différend est un différend syndical avec Verdi, qui a finalisé les premiers accords collectifs pour les pilotes et le personnel de cabine de la jeune compagnie Discover.

Malgré la grève en cours, la Commission, responsable de la médiation des conflits du travail en Allemagne, est en train de travailler activement avec Lufthansa et les syndicats concernés pour trouver une solution. Une fois la grève terminée, la Commission mènera une enquête approfondie pour s'assurer que Discover et ses employés ont respecté l'accord atteint pendant le processus de médiation.

