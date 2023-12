Découvrez le jeune homme de 16 ans qui fournit les stars de la Premier League en baskets rares.

Mais il ne cherchait pas à prendre un selfie ou à signer un autographe. Au contraire, ce jeune homme de 13 ans était là pour distribuer ses cartes de visite.

Aujourd'hui âgé de 16 ans, cet entrepreneur londonien, qui s'avoue obsédé par les baskets, a décidé dès son plus jeune âge de combiner ses deux passions : les baskets et le football.

Il a décidé très tôt de combiner ses deux passions : les baskets et le football. Et il a fait de sa passion un véritable business.

Au cours des trois dernières années, il est devenu l'un des principaux fournisseurs de baskets et de vêtements rares pour les stars du football dans toute l'Europe, se procurant des articles exclusifs qu'il revend ensuite à profit.

Alors que la plupart des enfants se préoccupent avant tout du jeu vidéo qu'ils veulent acheter, M. Gissing, lui, était occupé à créer son entreprise.

"J'étais obsédé", explique-t-il à CNN Sport. "Je voulais avoir toutes les dernières chaussures et tous les derniers modèles de créateurs ou Hyped, et il était évident que mes parents n'allaient pas me gâter et m'acheter tout ce que je voulais, alors j'avais juste besoin d'un peu de capital supplémentaire, d'un peu d'argent pour pouvoir m'offrir mes propres paires de chaussures.

"Je me suis rendu compte que je pouvais le faire en revendant des chaussures de sport. J'ai donc commencé à faire la queue devant les magasins de baskets de Londres, à acheter des chaussures et à les revendre pour 20 ou 50 livres sterling.

"Je faisais la queue pendant des heures à l'extérieur, en attendant les Yeezys, les Jordans, ou n'importe quelle autre nouveauté, et je les revendais sur eBay et Depop, l'une de ces petites interfaces où les revendeurs rencontrent les revendeurs".

L'adolescent n'est pas le seul à se faire un nom en exploitant le désir d'exclusivité. Il existe un certain nombre d'autres acheteurs personnels, notamment Sam Morgan et Joe Franklin, dont les compétences sont mises à profit par des footballeurs et des musiciens de renom.

Jolies baskets, petit

Les heures passées par M. Gissing à faire la queue pour les nouveautés et à se faire de nouveaux contacts ont porté leurs fruits grâce à une rencontre fortuite avec la star américaine du tennis Jack Sock au Queen's Club, qui organise un tournoi de préparation à Wimbledon dans l'ouest de Londres.

Après avoir demandé une photo à Sock, l'ancien numéro 8 mondial a remarqué que Gissing portait une paire de chaussures rares. "Jolies baskets, petit", a-t-il dit à l'adolescent.

Je lui ai simplement dit : "Je peux t'en trouver une paire"", se souvient-il. "Je savais que je pouvais lui offrir les paires que je portais.

À l'époque, Gissing n'avait pas encore créé sa page Instagram professionnelle officielle "Plug Leon " - un "plug" est quelqu'un qui est capable de se procurer des articles rares et exclusifs - et Sock a donc fait sa demande d'achat via le compte personnel de Gissing.

"Il a passé commande de trois ou quatre paires de baskets Nike blanc cassé très rares", explique-t-il. "Je me suis rendu chez lui avant Wimbledon - il a d'ailleurs remporté le double de Wimbledon cette année-là - et je lui ai livré les chaussures.

Désormais, l'entreprise de Gissing était lancée.

Il était très heureux et c'est à ce moment-là que j'ai créé le site Instagram "Plug Leon", car il voulait me faire connaître sur Instagram", raconte le jeune homme de 16 ans.

Une sorte de blague

Bien qu'il ait distribué de nombreuses cartes de visite à différents joueurs, l'industrie du football s'est d'abord avérée plus difficile à pénétrer.

Finalement, "l'étincelle qui a mis le feu aux poudres", comme le décrit Gissing, a été un post sur Snapchat d'un autre de ses clients qui a attiré l'attention du joueur d'Arsenal Reiss Nelson, alors prêté au club de Bundesliga d'Hoffenheim.

"Il m'a ajouté sur Snapchat et j'ai pensé que c'était une sorte de blague", s'amuse Gissing. "J'étais comme : 'Ok, c'est un faux compte qui m'a ajouté. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Reiss Nelson, un très bon jeune joueur, c'est impossible.

Je lui ai quand même envoyé un message - il faut essayer - et je lui ai dit : "Écoute, si jamais tu es à Londres et que tu as besoin de quelques paires de baskets ou de nouveaux vêtements, appelle-moi et je peux te dépanner". À ce moment-là, je me suis dit : "D'accord, c'est peut-être Reiss Nelson".

Environ deux mois plus tard, Nelson est de retour à Londres et souhaite que deux paires de baskets rares lui soient livrées à son retour.

Gissing s'est procuré les baskets et les a apportées au domicile de Nelson à son retour de l'aéroport.

"Il était très heureux et c'est essentiellement ce dont j'avais besoin pour lancer l'entreprise et faire décoller les choses, du moins dans le monde du football, parce qu'à partir de Reiss, j'ai eu Joe [Willock], Bukayo [Saka] et Emile [Smith Rowe]", explique Gissing.

Tous ces jeunes qui, à l'époque, jouaient dans le centre de formation, en équipe première, pouvaient éventuellement participer à des matches de coupe ou être prêtés, sont devenus les superstars qu'ils sont aujourd'hui", explique Gissing.

"Grâce au bouche-à-oreille de Reiss, j'ai commencé à développer une clientèle dans le monde du football, puis une chose en entraînant une autre, les choses ont vraiment fait boule de neige.

L'entrepreneur compte désormais parmi ses clients Reece James (Chelsea), Mason Greenwood (Manchester United) - qui, selon Gissing, est peut-être le plus grand "sneakerhead" du lot - et Gabriel Martinelli (Arsenal) au Royaume-Uni, ainsi que des stars comme l'attaquant de Barcelone Ansu Fati, le milieu de terrain de la Juventus Weston McKennie et le défenseur du Paris Saint-Germain Thilo Kehrer à travers l'Europe.

Tout en développant son entreprise, M. Gissing a dû concilier ses études.

Il a toujours été déterminé à réussir ses études et, au début du mois, il a appris qu'il avait brillamment réussi son examen d'entrée à l'université.

"Je m'assure de consacrer suffisamment de temps à l'école tout en me concentrant sur mon entreprise et en veillant à sa croissance", explique-t-il.

"C'est évidemment un peu difficile, mais le fait d'avoir des employés m'aide et, vous savez, j'ai appris à être capable d'effectuer plusieurs tâches à la fois et de gérer les deux choses, de les faire fonctionner et de fournir un maximum d'efforts dans les deux cas.

