Découvrez la compétitrice de 80 ans du concours Miss Univers Corée, défiant l'idée que l'âge a un poids important.

Fin cette mois-ci, elle a été nommée finaliste du concours annuel Miss Univers Corée. Le lundi, Choi concourra contre 31 autres candidates pour la couronne - et une chance de représenter la Corée du Sud lors de la finale de Miss Univers au Mexique en novembre.

"Je veux impressionner le monde, comme 'Comment une femme de 80 ans peut-elle être aussi en forme ? Comment a-t-elle conservé sa silhouette ? Quel est ton secret ?'" a-t-elle déclaré à CNN avant le concours. "Quand on vieillit, on prend du poids... Alors, je veux montrer qu'on peut vivre en bonne santé même en vieillissant."

Pendant de nombreuses années, l'organisation Miss Univers avait des limites d'âge strictes, autorisant uniquement les femmes âgées de 18 à 28 ans à participer. Cependant, à partir de 2024, dans le cadre d'une campagne de modernisation, la limite d'âge supérieure a été supprimée. L'année dernière, l'organisation a également abrogé une interdiction de longue date concernant les femmes enceintes ou mères, ainsi que les femmes qui l'avaient été ou l'étaient encore mariées.

Les concours Miss Univers au niveau national, bien qu'ils ne soient pas tous directement contrôlés par l'organisation Miss Univers, étaient tenus de suivre le mouvement. Cette année, Lorraine Peters, 58 ans, et Alejandra Marisa Rodríguez, 60 ans, ont participé respectivement à Miss Univers Canada et Miss Univers Argentine, mais aucune n'a atteint la finale de novembre.

"Maintenant que la limite d'âge a été supprimée, j'ai décidé d'essayer", a déclaré Choi. "Que je réussisse ou non, j'étais déterminée à saisir cette opportunité."

Prête à devenir la personne la plus âgée à entrer dans un concours Miss Univers national, Choi - si elle gagne et se qualifie pour le Mexique - serait plus que deux fois l'âge de la prochaine finaliste la plus âgée (Beatrice Njoya, 40 ans, de Malte, actuellement la participante la plus âgée confirmée, et mère de trois enfants, bien que plusieurs nations n'aient pas encore sélectionné leur représentante).

Paysage changeant des concours de beauté

Miss Univers Corée a annoncé cette année's concours en mettant en avant dans les matériaux promotionnels que "l'âge est sans importance lorsqu'il s'agit de rêves." Ils ont également supprimé la partie en maillot de bain.

Le concours de lundi verra Choi participer à un concours de chant, aux côtés d'autres finalistes qui danseront ou présenteront des vêtements traditionnels coréens appelés "hanbok". La gagnante de Miss Univers Corée sera déterminée en fonction d'un mélange de votes en ligne et d'évaluations des juges, selon Choi, qui prend en compte à la fois "la beauté extérieure et intérieure".

"Être belle à l'extérieur est important, mais il faut aussi avoir la paix intérieure et savoir respecter les autres", a-t-elle déclaré. "Il faut également avoir un regard positif. Beaucoup de gens sont négatifs de nos jours."

Les concours de beauté en Corée ont été critiqués ces dernières années pour promouvoir une définition étroite de la beauté, certains détracteurs affirmant que cela est renforcé par l'utilisation de la chirurgie esthétique par les candidates, qui n'est généralement pas régulée par les organisateurs. Cependant, Choi reste imperturbable face à ce développement.

"Il est difficile de trouver des gens qui n'ont pas eu quelque forme de travail esthétique, et je pense qu'on devrait simplement l'accepter", a-t-elle déclaré. "Beaucoup de gens se font refaire les yeux ou le nez... Dans le passé, c'était quelque chose que les gens regardaient de haut, mais ce n'est plus le cas maintenant. Ce n'est pas seulement la Corée - les femmes dans le monde entier subissent des procédures esthétiques."

Deuxième acte

Bien que le concours de lundi marque la première participation de Choi, elle s'est déjà fait un nom dans le monde de la mode coréenne. Après avoir pris sa retraite en raison de difficultés financières et avoir travaillé comme aide-soignante à l'hôpital dans sa cinquantaine, Choi a commencé à faire du modèle à 72 ans pour aider à rembourser ses dettes.

"Un de mes patients m'a suggéré d'essayer le modèle", se souvient Choi. "Je thought c'était ridicule... mais en même temps, cela a ranimé mon ancien rêve de devenir un modèle, de porter des vêtements stylés et de faire des photoshoot. Alors, j'ai dit 'Oui, j'ai rêvé de ça avant, je devrais essayer.'"

Choi a assisté à des classes de modèle hebdomadaires à une académie, pratiquant ses défilés sur les couloirs de l'hôpital pendant ses quarts de travail. Elle a signé avec l'agence de son professeur en 2017 avant de faire ses débuts à la Fashion Week de Séoul, à 74 ans, l'année suivante. Depuis, elle est apparue dans les éditions coréennes de magazines tels que Harper's Bazaar et Elle, ainsi que dans des campagnes publicitaires pour des marques sud-coréennes populaires comme la bière Cass.

"Devenir un modèle était comme ouvrir une nouvelle porte pour moi, alors je me suis fixée un objectif. J'ai dit 'Je vais réussir et travailler dur.' Quand mon rêve s'est réalisé, j'ai remercié Dieu et j'ai continué à travailler dur. C'est tellement amusant, et j'adore ça."

Opportunités en expansion

Avec un taux de natalité en baisse rapide, la Corée du Sud est l'un des pays les plus âgés du monde. Cette année, le nombre de Coréens âgés de 65 ans ou plus a dépassé 10 millions pour la première fois, représentant presque 20% de la population. Selon les prévisions du gouvernement, ce chiffre devrait augmenter à 36,7% - plus élevé que tout autre pays - d'ici 2044.

En conséquence, les opportunités et les attitudes envers les mannequins plus âgés évoluent, selon Choi.

"Il y a beaucoup de mannequins seniors de nos jours", a-t-elle déclaré. "Mais peut-être qu'une petite fraction d'entre eux travaillent et sont payés. C'est différent comparé à il y a 10 ou 20 ans. À l'époque, personne ne cherchait vraiment de mannequins seniors. Les mannequins plus âgés faisaient simplement ça pour s'amuser, pas comme un métier."

Choi pense que son expérience de mannequinat sera bénéfique dans l'univers des concours de beauté : "Marcher sur un podium est une synergie des épaules, des articulations et des hanches. Les candidates à Miss Univers sont toutes compétentes en matière de défilé comme des mannequins. Certaines surpassent même les mannequins professionnels."

La matriarche de trois, sur le point de célébrer son 81ème anniversaire, a partagé avec CNN son enthousiasme pour cette opportunité internationale : "J'ai longtemps nourri le désir de me produire sur une scène étrangère, alors je suis prête. Le Japon est le seul autre pays que j'ai visité, et j'imagine que les organisateurs de la pageant instruiront la gagnante sur tous les aspects, alors je suis prête !"

Elle a le soutien de ses enfants et petits-enfants. "Ils expriment leur fierté en disant : 'Grand-mère, tu es vraiment exceptionnelle !'... Mon fils a déclaré sa fierté en moi, m'encourageant à profiter de l'expérience quelle que soit l'issue."

