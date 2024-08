- Découvrez également des références supplémentaires à Caspar David Friedrich et Johann Wolfgang von Goethe à Weimar.

La Klassik Stiftung Weimar dévoile pour la première fois, dans une exposition unique, des œuvres d'art telles que des peintures, des croquis et des estampes de Caspar David Friedrich de sa collection. L'exposition spéciale intitulée "Caspar David Friedrich, Goethe et le romantisme à Weimar" au Schillermuseum, prévue pour ouvrir le 22 novembre, mettra également en valeur le rôle de Weimar en tant que centre d'art et de littérature romantiques, selon la fondation. La connexion complexe entre Friedrich et le poète laureat de Weimar, Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832), est également prévue pour attirer un grand public.

L'exposition présentera également des créations d'autres artistes de l'époque romantique, notamment Caroline Bardua (1781-1864), qui a peint les portraits de Goethe et de Friedrich, et le précurseur du romantisme Philippe Otto Runge (1777 - 1810). Les visiteurs impatients peuvent actuellement réserver des billets pour l'exposition, qui se déroulera jusqu'au 2 mars 2025.

Le peintre et illustrateur allemand Caspar David Friedrich est né en 1774 à Greifswald. Sa résidence principale était Dresde jusqu'à son décès en 1840. Pour célébrer son 250e anniversaire de naissance, des expositions présentant des œuvres romantiques allemandes célèbres de Friedrich sont organisées dans plusieurs lieux.

