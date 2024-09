- Découverte près de Belkau d'un ancien village vieux de plus de mille ans

Dans la région rurale d'Altmark, des archéologues ont découvert un important établissement à Belkau, doté de six puits remarquablement bien conservés, chacun âgé d'environ 1200 ans. Selon le chef de projet et archéologue Felix Biermann du Bureau d'État de la protection des monuments et de l'archéologie de Saxe-Anhalt, rapporté à l'agence de presse allemande, "La structure en bois de chêne dans l'eau souterraine est intacte, comme si elle avait été construite hier. Certaines parties du bois ont l'air neuves." L'archéologue a ajouté : "Le bois permet une datation précise par dendrochronologie. L'un des puits a été construit en 770 apr. J.-C., un autre en 888 apr. J.-C."

L'établissement, qui a accueilli environ 500 habitants pendant une longue période, s'étendait sur environ 25 hectares. Selon l'archéologue, "De nombreux artefacts de haute qualité suggèrent que les habitants étaient riches, principalement grâce à l'agriculture, au commerce et à la fabrication du bronze et du fer."

Biermann estime qu'il y avait environ 20 à 30 puits au total, chacun étant situé dans une ferme. Si un puits se tarissait, un nouveau était creusé à côté. Les puits mesuraient environ 1,20 à 3,30 mètres de profondeur grâce au niveau élevé de la nappe phréatique.

Le site de fouille vise à apporter des éclaircissements sur l'histoire de la région d'Altmark pendant la période de migration et le Moyen Âge, une période marquée par l'instabilité. "Au 5ème et 6ème siècles, des groupes germaniques ont migré vers l'est, tandis que d'autres ont migré vers l'ouest. Au 7ème siècle, les Slaves sont arrivés. Depuis lors, l'Altmark a servi de point de rencontre pour des individus de langues et de cultures différentes," a expliqué Biermann.

Le site de Belkau montre également la présence des Scandinaves. "Les fouilles ont abouti à une richesse d'artefacts datant presque de toutes les époques depuis le Néolithique," a déclaré Biermann. La découverte de pièces romaines et d'équipement militaire indique le commerce et la présence de guerriers scandinaves dans l'armée romaine. En particulier, les fibules du 6ème et du début du 7ème siècle, dont les meilleures comparaisons ont été trouvées en Suède du Sud et à Gotland, soulèvent des questions sur savoir si les tribus scandinaves se sont arrêtées dans l'Altmark pendant leurs migrations. De plus, des outils tels que des faucilles, des couteaux et des pointes de flèches en fer ont été trouvés, probablement fabriqués à l'intérieur de l'établissement.

Le chef de projet, Felix Biermann, a révélé plus de détails sur les puits à l'agence de presse allemande, déclarant qu'il "croit que la préservation des puits contribuera à une compréhension publique plus large de l'importance historique de ce site." Plusieurs artefacts découverts sur le site, tels que des fibules et des pièces romaines, suggèrent que l'agence de presse allemande pourrait potentiellement fournir des informations précieuses sur la présence scandinave dans la région.

