- Découverte en Saxe-Anhalt: ancienne pièce d'argent celtique

Pour la première fois, une pièce de monnaie en argent celte datant de presque 2000 ans, connue sous le nom de 'bushel-quinar', a été découverte en Saxe-Anhalt. Cet artefact antique a été trouvé par le bénévole de la préservation du patrimoine Alexander Gerlich dans le district de Börde. Selon Anika Tauschensky, numismate de l'Office d'État de Saxe-Anhalt pour la gestion du patrimoine et l'archéologie, interrogée par l'agence de presse allemande, "il s'agit de la première découverte confirmée d'un 'bushel-quinar' en Saxe-Anhalt, et également du trouver le plus au nord-est connu d'un 'bushel-quinar' sud-allemand."

Les pièces de monnaie de la région méditerranéenne ont inspiré les Celtes

Les Celtes avaient été en contact avec des pièces de monnaie lors de leurs expéditions dans la région méditerranéenne et semblaient les apprécier tant qu'ils ont adopté leurs designs et commencé à frapper leurs propres pièces. Initialement, ces pièces étaient utilisées comme offrandes à leurs dieux ou comme matière première pour le commerce. Ce n'est qu'à la fin de l'ère celte que les pièces ont également servi de moyen de paiement. "Cependant, la valeur de cette pièce ne peut être déterminée", a déclaré Tauschensky.

Il reste incertain comment le 'bushel-quinar' aabouti en Saxe-Anhalt - soit en tant qu'article de commerce, un cadeau, ou un tribut. Le moment exact de son enterrement est également inconnu. "Quoi qu'il en soit, cela montre les contacts et les échanges avec des groupes de population qui étaient considérablement plus au sud", a déclaré Tauschensky. Le 'bushel-quinar' a été découvert près de Haldensleben et provient de la région bavaro-française.

Les 'bushel-quinars' constituent une catégorie unique dans la monnaie celte. Le nom fait référence au design de l'avers de la pièce, représentant une tête avec des mèches de cheveux qui sont devenues plus stylisées au fil du temps, finissant par ressembler à un tourbillon entourant quatre points centraux.

La frappe de 'bushel-quinars' a commencé il y a environ 150 ans avant J.-C. et a continué jusqu'à environ 25 avant J.-C. La pièce récemment découverte date de la première moitié du 1er siècle avant J.-C. L'état de la pièce trouvée est estimé être en relativement bon état.

La pièce pourrait être exposée dans une exposition de l'Âge du bronze

"Ce spécimen rare pourrait être présenté dans une future exposition sur l'Âge du bronze", a déclaré le porte-parole et archéologue Oliver Dietrich. "Après tout, la pièce est une preuve des relations commerciales étendues des Celtes."

Les zones de distribution des pièces sont principalement l'Allemagne du Sud, en particulier la Bavière centrale, l'Autriche et la Suisse. Des occurrences plus petites avec quelques spécimens peuvent être trouvées en République tchèque, en Slovaquie, en France et au Luxembourg. Au fur et à mesure que l'on se déplace vers le nord, le nombre de découvertes diminue. La Thuringe et la Hesse ont encore quelques pièces.

Le 'bushel-quinar' représentant une tête avec une section transversale circulaire de cheveux en mèches était inspiré de pièces de la région méditerranéenne. Malgré son origine incertaine, la pièce bien conservée démontre les vastes connexions commerciales entre les Celtes et les populations des régions du sud.

