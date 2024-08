- Découverte des restes d'un petit avion abattu

À la suite d'un accident d'avion de tourisme en Autriche, dans les paysages alpins, les autorités ont découvert des restes humains. Des examens préliminaires suggèrent qu'ils pourraient appartenir au pilote, un Italien de 59 ans, comme l'a annoncé le département de police du Vorarlberg.

L'incident s'est produit lundi près de Brand, touchée par un épais brouillard. La Commission d'enquête sur les accidents aériens a déclaré que l'avion s'est désintégré en vol lors de l'accident. Avant l'accident, les autorités ont trouvé le compartiment des passagers dans la région sud-ouest du Mottakopf, à environ 60 kilomètres au sud de Bregenz sur le lac de Constance. Les débris sont éparpillés sur une grande superficie de plus de 6 000 mètres carrés.

Les données de sécurité aérienne autrichiennes, fournies par Austro Control, indiquent que le pilote avait initialement prévu de survoler la zone à haute altitude. L'avion a ensuite perdu de l'altitude et s'est écrasé au sol, selon la police. Les causes exactes de l'accident restent inconnues.

Provenant de Gênes en Italie, l'avion se rendait apparemment à Straubing en Bavière, selon Christian Gantner, conseiller à la sécurité de l'État du Vorarlberg.

L'avion, qui se rendait de Gênes en Italie à Straubing en Bavière, a malheureusement connu un accident en Autriche, dans les paysages alpins.

