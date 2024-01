Découverte de squelettes anciens enfouis dans des chaussures et des bijoux lors de travaux de construction

Les archéologues ont été déconcertés par cette découverte, qui daterait du deuxième au quatrième siècle, notamment parce que les squelettes portaient des bijoux en or et des chaussures en cuir de grande valeur, à l'intérieur de tombes conçues pour ressembler à leurs habitations.

La découverte - sur une parcelle de 52 acres près de l'ancienne ville de Tarquinia, au nord de Rome - a surpris les autorités, bien que la région soit réputée pour de telles découvertes.

Des bagues en argent avec de l'ambre et des initiales gravées, des pierres précieuses, des poteries en terre cuite, des pièces de monnaie, des verres brillants, des amulettes et même des vêtements ont été trouvés à côté des colliers et des boucles d'oreilles en or.

"Nous avons trouvé plusieurs squelettes qui portaient encore leurs bas et leurs chaussures de luxe", a déclaré à CNN Emanuele Giannini, archéologue responsable des fouilles sur le site. "Toutes ces richesses et le fait que les os ne montrent aucun signe de stress ou de travail physique nous amènent à penser qu'il ne s'agissait pas de fermiers locaux, mais de membres de la haute société de familles romaines venant des villes.

M. Giannini a expliqué que des techniques d'"archéologie préventive", telles que des études de terrain et des tranchées d'essai, ont été utilisées pour identifier des constructions potentiellement anciennes dans le sous-sol.

"Nous avions une faible idée qu'un trésor pouvait se trouver là, car des sources historiques mentionnaient l'emplacement d'une station postale pour les voyageurs à proximité du site", a expliqué M. Giannini. "De nombreux Romains s'arrêtaient (ici) pour la nuit afin de se restaurer et de se reposer, mais l'ampleur de la découverte est inégalée".

La diversité des objets funéraires déposés à proximité des vestiges et le luxe des motifs et des revêtements à l'intérieur des tombes ont conduit les archéologues à penser que les occupants voulaient recréer des espaces paradisiaques semblables à leurs maisons terrestres. L'intérieur de nombreuses tombes comportait à l'origine des revêtements en tissu élaborés ou était entouré et recouvert de tuiles ou de morceaux de terre cuite, comme de petites maisons.

Selon M. Giannini, un autre aspect étonnant est que la plupart des tombes découvertes étaient communes, c'est-à-dire construites pour au moins deux occupants qui partageaient probablement un lien de parenté. Quelques squelettes ont été retrouvés enroulés les uns autour des autres.

"Construire des tombes pour des noyaux familiaux entiers est une caractéristique typique de la Rome antique", a-t-il déclaré, "mais ces tombes sont exceptionnelles par leur décor intérieur, qui témoigne de la richesse et du statut".

Les tombes peu profondes ont été trouvées à seulement 20 pouces sous la surface, émergeant presque de l'herbe, et pourtant personne n'avait jamais remarqué quoi que ce soit de particulier.

L'état de conservation unique du site a été attribué au fait que "d'énormes blocs de calcaire qui sortent du sol (ont rendu) le labourage, l'ensemencement et l'agriculture moderne impossibles dans la région", a déclaré M. Giannini. "Elle est restée intacte (pendant) des siècles".

Les découvertes de la fouille, qui a commencé en 2022, sont conservées au fur et à mesure et beaucoup sont exposées au château de la Renaissance de Santa Severa, dans la ville côtière de Santa Marinella. Cependant, les squelettes sont en cours d'analyse pour déterminer leur origine et ne seront pas exposés avant que les tests médico-légaux n'aient été effectués.

Quelle que soit leur origine, les autorités sont certaines que d'autres merveilles cachées seront mises au jour au fur et à mesure que les fouilles pour le parc solaire se déplacent vers un autre site voisin.

"Nous fouillons une vaste zone rurale pour réaménager le terrain et nous concilions la nécessité d'éviter de ruiner des merveilles aussi uniques avec l'objectif de stimuler la production d'énergie propre", a déclaré à CNN Margherita Eichberg, surintendante du patrimoine artistique des provinces de Viterbe et de l'Étrurie méridionale pour le ministère italien de la culture. La zone où la nécropole a été découverte ne fera pas partie du parc solaire et sera clôturée pour des raisons de sécurité, sans accès public.

"C'est la fascination et la beauté de l'Italie : Chaque fois qu'il y a des fouilles, des merveilles incroyables du passé sortent de terre et doivent être préservées".

