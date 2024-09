Découvert en Espagne: dinosaure colossal au cou long d'une longueur impressionnante

Au site espagnol de fouille de Lo Hueco, des scientifiques mettent au jour des fossiles. La découverte osseuse révèle une espèce de dinosaure jamais vue auparavant, offrant de nouvelles perspectives sur la disparition des géants.

Un dinosaure enormous mesurant environ 20 mètres de long et pesant une impressionnante masse de 15 tonnes a été découvert en Espagne. Cet herbivore colossal a vécu il y a environ 75 millions d'années, selon les chercheurs espagnols et portugais. L'arrivée de ce titanosaure dans la revue "Nature Communications Biology" a été annoncée.

Cette nouvelle espèce émergente pourrait fournir des informations cruciales sur les dinosaures au bord de l'extinction il y a 66 millions d'années, selon les scientifiques. La découverte de cette espèce en Espagne indique que l'Europe, contrairement aux croyances précédentes, a été un centre pour les sauropodes indigènes et étrangers pendant la période crétacé tardif.

Co-auteur Francisco Ortega a clarifié que l'on pensait auparavant que presque tous les titanosaures européens appartenaient au genre indigène Lirainosaurus, qui s'est développé en isolation en Europe de la fin du Crétacé jusqu'à leur extinction. Cependant, la nouvelle découverte suggère que les titanosaures ont migré en Europe à la fin du Crétacé, partageant des liens familiaux proches avec les dinosaures d'Asie et d'Amérique du Nord.

Surnom inspiré de "Don Quichotte"

Les fossiles ont été découverts sur le site de fouille de Lo Hueco, situé à environ 200 kilomètres au sud de Madrid. Selon Ortega, il possède l'un des squelettes de sauropodes les plus complets jamais découverts en Europe.

Le dinosaure nouvellement baptisé a été nommé "Qunkasaura pintiquiniestra". La première partie de son nom est inspirée de la province de Cuenca où les fossiles ont été trouvés et "Saura", qui est lié à la fois au terme latin pour "lézard" et au peintre espagnol influent Antonio Saura. Le nom "pintiquiniestra" conserve une référence à une figure de reine géante formidable dans "Don Quichotte" de Miguel de Cervantes.

Le site de Lo Hueco regorge de secrets

Lo Hueco, révélé lors des fouilles pour la ligne à grande vitesse espagnole en 2007, est maintenant considéré comme l'un des sites paléontologiques les plus importants d'Europe de l'ère crétacé supérieur. Plus de 12 000 fossiles ont été excavés sur le site, y compris des sauropodes, des tortues et des crocodiles.

Ortega compare Lo Hueco à un manuel sur les sauropodes d'Europe de l'ère crétacé supérieur. En étudiant les restes, les paléontologues espèrent en apprendre plus sur les conditions de vie à l'époque. Le site est une véritable mine de secrets non découverts, selon Ortega. "Nous sommes conscients de l'existence d'au moins un autre spécimen en Cuenca."

