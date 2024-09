Découvert: Élie Vue, enfant disparu du Wisconsin, vu pour la dernière fois en février, dans une région densément boisée

Le corps sans vie d'un enfant, identifié plus tard comme Elijah, a été découvert le 7 septembre dans une zone forestière dense par un chasseur préparant son terrain pour la saison de chasse à venir. La découverte a été faite à environ 3,2 kilomètres au nord-ouest du lieu initial de la disparition de l'enfant, selon Benjamin Meinnert, le chef de police de Two Rivers.

La zone avait été fouillée à plusieurs reprises depuis la disparition d'Elijah en février, comme l'a rapporté son tuteur, Jesse Vang, qui était en couple avec sa mère, Katrina Baur.

L'analyse ADN effectuée par le laboratoire criminel du Wisconsin a confirmé que les restes appartenaient à Elijah.

"Ce n'est pas l'issue que nous espérions", a déclaré Meinnert. "La famille, la communauté, nous sommes tous dévastés."

Elijah aurait fêté son quatrième anniversaire le 25 août, selon les dossiers du département de police.

Vang a signalé la disparition d'Elijah aux autorités en février, déclarant avoir remarqué l'absence de l'enfant à son réveil d'une sieste à leur domicile partagé. Vang et Baur ont plaidé non coupables des chefs d'accusation de négligence criminelle envers un enfant et d'autres infractions connexes en relation avec des incidents antérieurs à la disparition d'Elijah, selon les dossiers judiciaires.

En mars, la couverture rouge et blanche à carreaux d'Elijah a été retrouvée à environ 3,7 kilomètres de son dernier lieu connu.

"Ce qui a commencé comme une recherche d'enfant disparu s'est maintenant transformé en une enquête sur une mort", a déclaré Meinnert. "Bien que nous comprenions votre impatience pour des informations, nous devons préserver l'intégrité de l'enquête, et à ce titre, nous ne pouvons pas partager chaque détail."

L'enquête sur la mort d'Elijah est dirigée par la Division des enquêtes criminelles du département de la justice du Wisconsin, a révélé Meinnert. L'alerte Amber émise pour l'enfant a été annulée.

Au cours des mois suivant la disparition d'Elijah, le département de police de Two Rivers a fourni des mises à jour régulières sur ses efforts pour localiser l'enfant disparu. Ces efforts comprenaient la revue de plus de 10 000 fichiers vidéo, des recherches terrestres, aériennes et aquatiques approfondies, des entretiens avec de nombreuses personnes et la poursuite de nombreuses pistes, a déclaré Meinnert Previously told CNN affiliate WLUK.

"Elijah était un petit garçon", a ajouté l'adjoint chef de police de Two Rivers, Melissa Wiesner, lors de la conférence de presse. "Mais l'impact qu'il a laissé sur nous tous est immense."

Alisha Ebrahimji de CNN a contribué à cet article.

