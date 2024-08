- Découvert au Botswana, un diamant colossal, comparable en taille à un avocat.

Ce diamant est aussi gros qu'un avocat et figure parmi les plus gros diamants du monde : Un diamant brut colossal a été découvert dans une mine située au Botswana. La société canadienne de minage Lucara Diamond Corp, qui exploite sa mine du Karowe à l'est, a annoncé que le poids du diamant était de 2492 karats.

Pour l'instant, l'entreprise n'a pas révélé de détails sur la qualité et la valeur du diamant. Cependant, le PDG de Lucara, William Lamb, a décrit la pierre comme "l'un des plus gros diamants bruts jamais découverts" et "de première qualité".

Plus gros diamant brut du Botswana depuis plus d'un siècle

Selon Tobias Kormind, PDG de la bijouterie en ligne 77 Diamonds, "la découverte de ce diamant brut, qui est assez importante, est incroyable". Les progrès technologiques utilisés dans cette mine du Botswana ont permis d'extraire des diamants plus gros sans les endommager, a souligné Kormind. Il est probable que d'autres découvertes seront faites à l'avenir.

Le Botswana est reconnu comme l'un des principaux pays producteurs de diamants au monde. Son industrie diamantaire, principale source de revenus, représente 30 % de son PIB et 80 % de ses exportations. Le plus gros diamant jamais découvert au Botswana était le "Sewelo" de 1758 karats, découvert par Lucara Diamond à la mine du Karowe en 2019. En 2021, Lucara a découvert un autre diamant de 1174 karats à l'aide de la technologie des rayons X au même endroit.

Le plus gros diamant jamais documenté a été trouvé en 1905 en Afrique du Sud, près de la capitale Pretoria. La pierre de 3106 karats a été taillée et fait maintenant partie des Joyaux de la Couronne britannique.

La découverte de tels diamants bruts de grande taille au Botswana, comme celui récemment trouvé et le célèbre "Sewelo" de 1758 karats, peut être considérée comme un événement rare dans les autres pays producteurs de diamants. Malgré l'histoire riche en diamants du Botswana, ses techniques d'exploitation minière et ses avancées technologiques continuent de mettre au jour des gems encore plus impressionnants.

Lire aussi: