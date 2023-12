Décoder les représentations d'Eve dans l'art et la culture pop

L'apôtre Paul a cité le récit d'Ève pour justifier la soumission des femmes aux hommes, écrivant dans le livre apocryphe de Timothée que les femmes devraient "garder le silence" parce que "Adam a été formé en premier, puis Ève. Et Adam n'a pas été trompé, mais la femme a été trompée et est devenue transgresseuse".

Au Moyen-Âge, saint Bernard de Clairvaux sermonnait devant des auditoires ravis d'hommes et de femmes qu'Ève était "la cause originelle de tous les maux, dont l'opprobre a été transmis à toutes les autres femmes". Plus récemment, lors d'un dîner législatif en 2015, le sénateur de Caroline du Sud Tom Corbin a été confronté à ses remarques combatives sur le droit des femmes à participer à l'Assemblée générale de l'État. "Eh bien, vous savez, Dieu a créé l'homme en premier", a-t-il plaisanté. "Il a ensuite pris la côte de l'homme pour créer la femme. Et vous savez, une côte est un morceau de viande inférieur".

Dans ces perspectives rigides, Ève est unidimensionnelle : intrinsèquement méchante, elle n'est qu'un pis-aller par rapport à Adam. Pourtant, dans la culture populaire et l'histoire de l'art, Ève apparaît comme un paradoxe. Elle est à la fois rusée et naïve, mère de la terre et séductrice fatale ; elle est le problème de l'homme, sa chute, son éternel bouc émissaire.

Ces représentations ont structuré nos idées sur la beauté, le sexe et la moralité. Les conceptions les plus anciennes d'Ève se retrouvent encore et encore dans toutes les sphères de la culture contemporaine. Une pomme judicieusement placée dans la main d'une femme dans l'art, la publicité ou le cinéma peut immédiatement évoquer la sexualité dévoyée d'Ève, et d'autres références encore abondent. La série The Handmaid's Tale (2017-en cours), adaptée par Hulu du roman dystopique de Margaret Atwood, met en scène un jeune personnage religieux nommé Eden, qui doit aider à repeupler le pays. De même, dans le film d'animation pour enfants WALL-E (2008) de Pixar, le robot en question rencontre une autre androïde venue apporter une nouvelle vie humaine sur Terre. Son nom ? EVE.

Le fruit défendu

Bien qu'elle ne soit jamais nommée explicitement dans la Bible, la pomme est devenue de facto le "fruit défendu" - une nomenclature puissante pour ce qui est fatalement désirable, et donc d'autant plus tentant et digne d'enfreindre les règles morales. La peau rouge et brillante de la pomme et son intérieur juteux en font un symbole approprié pour le sexe, et la manière séduisante dont Ève est souvent représentée en train de la manger ne fait que renforcer ses connotations libidinales.

La Genèse rapporte qu'après avoir croqué le fruit, Ève "en donna à son mari, qui en mangea". Saint Jérôme, quant à lui, utilise le mot latin seducta pour décrire la transgression d'Ève.

À la Renaissance du Nord, l'artiste allemand Lucas Cranach l'Ancien a perfectionné le nu féminin envoûtant. Dans son diptyque Adam et Ève de 1528, le couple se fait face sous l'arbre de la connaissance, de petites pommes rouges se balançant de manière alléchante au-dessus de leurs têtes. Une Ève pleine d'assurance tend un fruit parfait à son mari, qui se gratte l'oreille en signe d'apparente perplexité. Dans la représentation de Cranach, ce n'est pas le serpent qui murmure à l'oreille d'Ève, ni même la pomme, qui sont dangereux, mais la femme parfaitement belle et séduisante qui sera son plaisir - et sa perte.

Les hommes sont souvent montrés comme impuissants face à cette menace féminine. Dans le tableau de Domenichino de 1626 intitulé "La réprimande d'Adam et Ève", Dieu et sa coterie de chérubins descendent du ciel pour faire des reproches à Adam. Le premier homme lève les mains dans ce qui ressemble à de la confusion ou à de l'exaspération, rejetant toute la responsabilité sur sa femme.

L'image d'Ève en tant que tentatrice sexuelle est restée effroyablement constante, même dans des produits et des programmes qui prétendent remettre en question des stéréotypes sexistes profondément ancrés. Au début des années 80, par exemple, la comédie dramatique "Desperate Housewives" a été saluée pour avoir confié les rôles principaux à cinq femmes d'âge moyen. Le public visé par cette série télévisée salace était vraisemblablement constitué de femmes, mais les personnages aux formes impossibles, botoxés et chaussés de talons hauts semblaient avoir été conçus pour plaire aux hommes.

Les pommes rouges occupent une place importante dans le matériel promotionnel de l'émission. Dans la séquence titre, une version animée de l'Adam de Cranach est écrasée par la chute d'une pomme géante sous le regard blasé d'Ève. Sur les affiches de la cinquième saison, les acteurs aux seins nus sourient timidement derrière une rangée de pommes et le slogan "Even Juicier" (encore plus juteuse).

Alors, faut-il manger la pomme ou s'abstenir ? La créatrice Donna Karan a exploité cette ambiguïté pour son parfum DKNY "Red Delicious". Dans les publicités, un mannequin à la moue boudeuse vient de croquer dans une pomme verte (c'est subversif), et l'emballage du parfum lui-même a la forme du fruit. Le péché n'est plus l'apanage d'Ève : La "nouvelle tentation parfumée" s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes.

De temps en temps, l'histoire d'une femme avec une pomme ne se termine pas explicitement par la damnation ou le sexe. Dans le film "Aladin" de Disney, les pommes que la princesse Jasmine vole pour un jeune garçon affamé l'amènent à rencontrer le héros masculin titulaire. Ils vivent ensemble de fabuleuses aventures, mais c'est Aladin qui révèle le monde à Jasmine, et non l'inverse. Parfois, les pommes, qui transmettent des informations dangereuses, sont échangées entre femmes. Dans le conte de fées du XIXe siècle qui deviendra plus tard un classique de Disney, une sorcière offre la pomme empoisonnée qui endort Blanche-Neige.

Le charmeur de serpents

Dans le livre de la Genèse, la créature tentatrice est explicitement appelée "il" et n'est décrite que comme un serpent. Pourtant, le fait qu'Ève ait été présentée comme une tentatrice diabolique a donné lieu à la croyance que le serpent trompeur était également une femme. Dans l'art, il est souvent représenté avec une partie supérieure féminine et une partie inférieure reptilienne. Si la méchanceté est associée à la féminité avant même qu'Ève ne donne à Adam le fruit défendu, qu'est-ce qui est arrivé en premier, la femme ou le péché ?

Dans la version de la "Chute de l'homme" de Michel-Ange à la chapelle Sixtine, le musculeux Adam et Ève sont rejoints par une femme-serpent tout aussi imposante, enroulée autour de l'arbre. Son bras droit s'agrippe au tronc pour le soutenir et s'étire pour rencontrer la main levée d'Ève. Ève et le serpent utilisent tous deux leurs mains gauches, ou "sinistres", signalant ainsi leur sournoiserie.

Michel-Ange ne fait que suivre une convention populaire de son époque. À la Renaissance, les femmes-serpents apparaissent dans "La chute de l'homme" et "La lamentation" de Hugo van der Goes (vers 1470-75), dans une sculpture en terre cuite d'Adam et Ève réalisée par l'atelier de Giovanni della Robbia (vers 1515), qui s'inspire d'une célèbre gravure d'Albrecht Dürer, ainsi que sur la façade en pierre de Notre-Dame. La femme serpent à tête blonde de la "Tentation d'Adam et Ève" de Masolino (vers 1425), fresque de Santa Maria del Carmine à Florence, est d'une drôlerie effrayante : Elle serpente le long de l'arbre de la connaissance, sa tête comiquement minuscule dépassant de l'extrémité de son maigre corps vert.

Même avant l'histoire de la Bible, les serpents étaient associés aux femmes dans les cultures du monde entier. L'hostilité qui se crée entre eux dans la Bible pourrait avoir été un moyen de séparer la communauté juive naissante des traditions païennes qui considéraient le serpent comme une déesse féminine puissante. Le culte cananéen de Baal-Asherah a fortement influencé la nouvelle nation israélite. Dans ce culte essentiellement féminin, Baal apparaissait sous la forme d'un serpent avec son épouse, Asherah, à ses côtés. Lorsque les Israélites sont entrés en Canaan, les religions païennes ont été diabolisées au profit du monothéisme.

Dans cette optique, l'histoire d'Adam et Ève a des connotations politiques. Le narrateur biblique a peut-être déjà été témoin d'une association établie entre le serpent et la femme dans les tribus voisines. Lorsque Dieu les punit, il creuse un fossé entre le serpent et la femme, maudissant une "inimitié" éternelle entre eux et leur progéniture. L'histoire réussit à aliéner la femme de son allié de longue date.

Ensemble, ils sont vraiment puissants. Qui peut oublier les MTV Video Music Awards de 2001, lorsque Britney Spears est montée sur scène avec un python albinos drapé autour du cou ? Habillée en charmeuse de serpents exotiques et légèrement vêtue de chiffons en lambeaux et de paillettes, Spears a pleinement assumé son personnage sur scène comme un exutoire pour embrasser sa nouvelle liberté sexuelle. L'amalgame entre la pop star et la déesse sexuelle s'est fait devant des millions de jeunes filles et de femmes sur le forum public de la télévision. Avec cette scène de la Genèse, les serpents et les femmes ont reçu leur éternelle réputation d'immoralité. Le serpent est devenu un symbole érotique tandis que la "mauvaise fille" gagnait en sex-appeal.

La chute de l'homme (ou de la femme)

La performance de Spears entre en résonance avec une œuvre d'art réalisée plus d'un siècle auparavant par le peintre préraphaélite John Collier. Avec son corps parfait et nu et ses longs cheveux blonds, la femme du tableau de 1887 qui caresse la tête du serpent géant sensuellement enroulé autour d'elle ressemble à Ève. Mais il s'agit en fait de son alter ego, la légendaire femme fatale Lilith.

Des femmes excédées, à la recherche d'une nouvelle histoire matriarcale, ont adopté Ève sous leur propre regard. Elles ont adopté les qualités - indépendance, curiosité, sexualité - qui la diabolisaient autrefois.

Dans la littérature juive, l'enchanteresse Lilith est décrite comme la première femme d'Adam, avant Ève. Lilith était l'égale de l'homme, mais sa sexualité était diabolique. Selon la légende, elle se sentait réprimée aux côtés d'Adam et finit par le quitter pour cohabiter avec des démons dans les eaux profondes. Dans le folklore et la culture populaire, elle est connue comme la mère des démons et des vampires, la mangeuse de bébés, l'époux de Satan - bref, une femme dangereuse et sexuellement libérée.

Lilith apparaît sous de nombreuses formes à la télévision et au cinéma : la génitrice de la race des vampires dans "True Blood" (2008-14) ; Madame Satan dans "The Chilling Adventures of Sabrina" (2018- en cours) ; l'ex-femme frigide et détestée de l'icône de la sitcom Frasier. Le film de science-fiction "Le Cinquième Élément" (1997) détourne le concept de Lilith en faisant en sorte que le personnage principal, Leeloo - une variante de Lilith - sauve l'humanité au lieu de la dévorer. Son nom a également été invoqué comme une déclaration d'indépendance féministe : Le "Lilith Fair" de la fin des années 1990 a adopté le nom de la légendaire femme pour un festival de musique qui ne présentait que des artistes féminines ou des groupes dirigés par des femmes.

Une série télévisée récente est allée encore plus loin en compliquant notre compréhension d'Ève et des femmes. La série de la BBC "Killing Eve" (2018-en cours), qui suit un agent du M15, joué par Sandra Oh, alors qu'elle traque une femme assassin psychopathe représentée par Jodie Comer. Devinez qui est Eve ? Ce n'est pas l'assassin.

Le plaisir de la série est de voir les liens intenses qui se tissent entre les soi-disant bons et les soi-disant méchants. Il devient impossible de comprendre qui est de quel côté - les deux femmes sont multiples. Le drame sexuel se situe entre l'assassin, Villanelle, et Eve - pas un homme. Bien que le titre de la série fasse probablement référence aux plans de Villanelle, il s'agit également d'une métaphore appropriée pour la destruction de l'histoire d'Eve elle-même - et toute la misère, les attentes injustes et les fausses représentations qui l'accompagnent.

