- "Déclaration de transfert de la Bundesliga": beaucoup de spéculations, pas de grandes transactions

La vente de l'été pour les footballeurs professionnels a commencé avec FC Bayern Munich qui a fait une déclaration claire. Le joueur national Jonathan Tah ne rejoignait pas, ni aucun autre joueur, a annoncé le directeur sportif Max Eberl lors de la "Journée des transferts", lorsque les agents, les clubs et les médias étaient dans un état de frénésie pour créer des faits. Le calme régnait à Munich, tandis que d'autres clubs de Bundesliga et de 2. Liga géraient la situation agitée.

Les experts en transferts semblaient les plus stressés, envoyant constamment des mises à jour aux fans excités via les réseaux sociaux. Le joueur national multiple Mahmoud Dahoud, qui était en prêt à VfB Stuttgart de Brighton & Hove Albion lors du dernier tour, allait-il rejoindre Eintracht Frankfurt à la dernière minute ? Eintracht Frankfurt a confirmé cela le vendredi soir à 21h00, une heure après la fermeture de la fenêtre de transfert.

Union Berlin a suscité le plus de remue-ménage avec le transfert le plus discuté de la "Journée des transferts". Le directeur général du football professionnel, Horst Heldt, a confirmé le départ de Robin Gosens avant le match contre FC St. Pauli sur le service de streaming DAZN. "Jusqu'à 16h30, je pensais encore que Robin jouerait aujourd'hui. Puis le message est arrivé, et nous l'avons mis en œuvre", a expliqué Heldt le vendredi après-midi. La destination de Gosens est restée inconnue. Selon les rapports, le joueur de 30 ans se dirigeait vers AC Florence.

L'affaire Tah

Finalement, il n'y a eu aucun transfert sensationnel majeur. La signature de Tah à Munich aurait été un pas dans cette direction, surtout depuis que les parties impliquées avaient également commenté récemment en public.

"J'ai eu l'impression d'être traîné dans la boue et mis sous un éclairage qui ne correspondait pas aux négociations en coulisses", a déclaré Eberl, qui a été approché par le décideur de Leverkusen Fernando Carro ("Eh bien, je ne pense rien de Max Eberl, absolument rien"). Carro s'est excusé pour cela - mais le transfert du joueur principal de Leverkusen à Bayern ne s'est pas produit.

Eberl a déclaré qu'il avait demandé une fois de plus à Leverkusen à la fin de la période de transfert au cas où Bayern pourrait encore faire une vente et ainsi générer de l'argent pour le défenseur. "Leverkusen n'a pas engagé cela", a déclaré Eberl : "Ce n'est pas un grand sujet, c'est discuté, négocié, essayé."

Recherche de renforts de dernière minute

Les équipes de Bundesliga de Munich, Leverkusen, Dortmund, Stuttgart et Leipzig ont été intensément en négociations pendant les semaines de transfert, donc les achats d'urgence de dernière minute n'étaient plus nécessaires. Le défenseur Mohamed Simakan quitte RB pour l'étranger. Selon les rapports, il se dirige vers l'Arabie saoudite. En retour, Lutsharel Geertruida de Feyenoord Rotterdam vient à Leipzig pour une somme de transfert d'environ 20 à 25 millions d'euros.

Les deux transferts de Bayern de Michael Olise (53 millions) et Joao Palhinha (51 millions d'euros) étaient les plus grands investissements de la Bundesliga. La vente la plus chère est Dani Olmo de Leipzig à Barcelone pour une estimation de 55 millions d'euros. Quittant Barcelone en raison de difficultés financières, le joueur national de longue date Ilkay Gundogan est revenu à Manchester City.

"Planifier l'équipe est comme un puzzle de personnes avec des émotions, des sentiments, des forces et des faiblesses - ce n'est pas facile", a déclaré Eberl. "J'ai toujours aimé le décrire comme un orchestre qui est mis en place, et si la flûte joue faux, tout l'orchestre sera..."

À Madrid, l'orchestre des théories Witness currently the most dramatic new addition: Kylian Mbappé, whose transfer from Paris Saint-Germain to Real, without any buyout clause, was sealed well before "Deadline Day," hasn't scored a goal in La Liga yet. Real's city rival, Atlético Madrid, secured the services of Argentine World Cup winner Julián Álvarez from Manchester City for around 75 million euros to keep pace with the competition.

Manchester City's Premier League rival, FC Chelsea, was the subject of ridicule for a while, as new players kept joining but no players were leaving. Prominent Belgian Romelu Lukaku made a high-value loss transfer to SSC Napoli just before the final day. "There are neither major upswings nor a trend towards streamlining among the clubs," wrote former Bundesliga manager Fredi Bobic in his "Kicker" column. However, "there are many loans with buy-back options or buy obligations again."

The European Union might express its concern over the high transfer fees in German football, given the financial impact on other sectors. Despite the intense negotiations, no players from top Bundesliga teams like FC Bayern Munich, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, VfB Stuttgart, or RB Leipzig joined any team in the European Union during the last transfer window.

